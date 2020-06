Az utolsó szállítmány is célba ért a múlt héten

Március 20-án indította el jótékonysági akcióját Szilveszter János, a Best Barber fodrászat tulajdonosa. Akkor ő sem gondolta volna, hogy ennyien melléállnak, és segítenek, ahogy csak tudnak annak érdekében, hogy elsősorban a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban, illetve a dunaújvárosi mentőállomáson az ott dolgozók munkája könnyebb és elsősorban biztonságosabb legyen.

A járvány Magyarországon lecsengőben van, kezdenek a mindennapok a régi kerékvágásba visszatérni. Szilveszter János is úgy gondolja, nincs már szükség a mindennapos, rendszeres jótékonykodásra, adományozásra. Június 24-én szállította ki az utolsó csomagot – méghozzá stílusosan, ha úgy tetszik keretbe foglalva az akciót – a mentőállomásra. Ugyanis az első adomány is ide érkezett, amikor a saját pénzén megvásárolt szárítógépet ajánlotta fel a mentőknek. Ekkortól rengeteg cég, magánember szállt be a civil kezdeményezésbe, ami végül óriási siker lett.

Facebook-oldalán így „búcsúzott” Szilveszter János:

„A mai nappal vége! Tudom már régen posztoltam, de nem voltam tétlen az utóbbi időkben sem. Elköltöttem az utolsó forintokat, és leszállítottam az utolsó adománycsomagokat is! Ezalatt a pár hónap alatt rengetegen segítettek, így tudtam juttatni csomagokat napról napra, hétről hétre. A dunaújvárosi kórház és mentőállomás szinte minden dolgozójának, de jutott védőfelszerelés, energia-utánpótlás a környékbeli orvosi rendelőkbe, az öregek otthonába, fogorvosi rendelőkbe, a rendőrségre és a vízirendészetre, transz­plantált betegnek és a határon túli magyaroknak is. Az akciónk mottója ez volt: „Jutalmunk, hogy tehetjük.”

Egy kisebb lista arról, hogy Szilveszter Jánosék mit is tudtak előteremteni. Ffp2-es védőmaszk, védőruha kíséretében, ózongenerátor, egyszer használatos ruhák, védőszemüvegek, kesztyűk, lábzsákok. Energiaital, kávé, csokoládé, tejszelet, ásványvíz. Mikrohullámú sütő, televízió, nem kevesebb mint ezernégyszáznegyven (!) liter immunerősítő ital, kávégép az SBO-nak, fertőtlenítő szerek.