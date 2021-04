Az utolsó pillanatban jött meg az esőzés

A mezőgazdaság egyik ága sem néz túl biztatóan a jövő elé. Mostanában leginkább a fagykár tizedeli az ültetvényeket, a parcellákat, de sok helyen a kevés csapadék is gondot okoz. A Pentele Mezőgazdasági Zrt.-t sem kímélte a szárazság.

Dunaújváros

Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogyan állnak a dolgaik.

– Kedden szinte az utolsó pillanatban érkezett meg az eső. Ha ez nem történik meg, nagyon nagy bajban lett volna a körzetünk, az ország középső része – sóhajtott fel Márkli János.

– A fagy nemcsak a gyümölcsösöknek nem tett jót, hanem nekünk sem. Volt olyan éjszaka, amikor mínusz nyolc Celsius-fok volt a hőmérséklet, ez az őszi vetéseket alaposan megviselte, gyengén fejlett, öt-tíz centiméteres a búza és az árpa is. Hiába szórtuk el időben a műtrágyát, csapadék híján nem tudott eddig érvényesülni. Az elmúlt napokban húsz milliméter eső esett, ez körülbelül tíz-tizenöt centiméter mélyen átáztatta a talajt. Remélem, fordult a kocka, de természetesen a mezőgazdaságban sohasem lehet hátradőlni, megnyugodni – folytatta beszélgetésünket az ügyvezető.

Márkli János elmondta, nagyon bízik abban, hogy végre megindul a bokrosodás, mert ott is komoly az elmaradásuk.

– Ahogy mondani szokta a népnyelv, akkor szép a gabona, ha Szent György napján a búzából már nem látszik ki a nyúl. Ettől még messze vagyunk, de bízom benne, a mostani csapadék hatására megindul a bokrosodás, és helyreáll minden.

Most is érvényes a szólás, szegény embert még az ág is húzza, a Pentele Zrt. esetében ugyanis az enyhe tél sem kedvezett a kilátásoknak.

– Túl gyenge volt a tél, a kártevők átteleltek, ezért védekezni kell ellenük, ez megnöveli a költségeinket. A fagyok visszavetették a repce növekedését, ami már virágzik, pedig mindössze harminc centiméteres, vagyis pici. A kukorica vetését nem tudtuk el kezdeni, mert hideg a talaj. A kukorica melegigénye nagy, a talaj hőmérsékletének tizenkét Celsius-fok fölött kellene lennie, de ettől nagyon messze járunk. A korábbi években jobb volt a helyzet a vetési időben, mostanában azonban nagyon szélsőséges az időjárásunk. A költségeink ugyanazok, mintha megfelelő időjárási körülmények között tudnánk dolgozni, most viszont nem látjuk, mi lesz a végkimenetel. Az már csak hab a tortán, hogy szeles az időjárás, időnként orkánszerű, szélben pedig nem lehet permetezni. Nem szoktam panaszkodni, az utóbbi időben nem is nagyon volt rá okom, de most összességében nem kicsi a problémánk. De sohasem adjuk fel, mert ha így tennénk, már senki sem foglalkozna Magyarországon mezőgazdasággal – fejezte be beszélgetésünket Márkli János.

Azért befejezésként közöljünk jó hírt is – a megjött esőn kívül –: minden tavalyi gabonáját értékesíteni tudta a Pentele Zrt., az is kedvező számukra, hogy a gabona ára magasan van. Már csak kukoricából van egy kis készletük, de azt a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. folyamatosan felvásárolja.