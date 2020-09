Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.15. – 189. nap

Már reggel 8-kor hívott a képkeretező, tudja hogy korán kelő vagyok. Elugrottam hozzá az elkészült keretekért, és váltottam vele pár szót. A férfi hetvenes éveiben járhat, és több mint negyven éve vezeti a családi vállalkozását, amiben gyerekei is vele együtt dolgoznak. A milánói múzeumok és galériák mind nála rendelnek, precíz, pontos, és gond nélkül készít akár 5 méter széles kereteket is. Minden alkalommal megkérdezem tőle hogy van-e nála valami jó alkotás, amit érdemes megnézni. Általa ismertem meg Kiki Smith rajzait, és így láttam Sebastião Salgado fotóit még kiállítása előtt. Most semmit sem mutattott, és mondta hogy a lock down óta csak egy milánói galéria járt nála, a legnagyobb, a többiek egyenlőre hallgatnak. Ezekben a hetekben privát gyűjtőknek dolgozik, valamint csinált néhány keretet egy jótékonysági árveréshez, de nincsenek nagy projectek, mindenki csak várja hogy mi lesz szeptemberben, megindul-e az élet.

Olvastam az Angamc (olasz művészeti galériák egyesülete) összefoglalóját a Covid utáni helyzetről. Az újrakezdés nagy megpróbáltatás mindenkinek, az olasz galériák 43,1%-ának a fennmaradása kétséges. A március-májusi időszak alatt a galériák 40%-a több mint 70%-kal kevesebbet számlázott, és csak 1,4%-uk számlázott annyit mint tavaly ilyenkor. A galériák korszerűsítették weboldalukat, hogy online értékesítéssel próbálkozzanak a karantén alatt, de messze nem hozta a várt eredményt. Úgy tűnik, a gyűjtők számára változatlanul fontos a személyes találkozás, a galérista felé kialakuló bizalom, és szeretik “élőben” látni az alkotást, mielőtt a pénztárcájukba nyúlnak.

Silvio Berlusconi 12 nap után elhagyhatta a kórházat, otthonában marad karanténban második negatív tesztjéig. A sajtónak csak annyit mondott, bár élete legveszélyesebb megpróbáltatása volt, most is megúszta.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma összesen 39712. Az elmúlt huszonnégy órában 1229 az új fertőzött, közülük 176 (14,3%) Lombardia régióban van.

2222-en (+100 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 201 (+4) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 37269-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 214645-en gyógyultak, közülük ma 695-en.

Az elhalálozottak száma 35633, közülük a mai napon 9-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 289900.

A fertözöttek száma 0,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 80517 teszt alapján 1229 pozitívat azonosítottak, tegnap 45309 teszt elvégzésével 1008-at.

Ez most valóban jobbnak tűnik, reméljük hogy ha lassan is, de továbbra is javulnak az tesztarányok.

Kacziba Andi