Az új üzemvezető – megérkezik Mr. Computer a hengerműbe

Párizsi diáklázadások, prágai tavasz, új gazdasági mechanizmus, a 44 órás munkahét bevezetése, mexikói olimpiai játékok – mozgalmas, meghatározó év volt 1968. Rendszeresen jelentkező várostörténeti Múltidéző lapszemlénk során e legendás esztendő néhány fontos pillanatát elevenítjük fel. Rendhagyó módon több tételben. Hé, ’68!, ötödik rész.

1968 szeptemberében nyitotta meg kapuit a diákság előtt a kertvárosi általános iskola. „Kertvárost néhány éve még csak külvárosként emlegették, azóta csaknem összenőtt a várossal. Új utcasorok, családi otthonok nőttek ki a földből. Itt épült fel a város egyik legmodernebb, nyolctantermes iskolája, amelynek tervezője Baranyai Ferenc, és a 26. Építőipari Vállalat építette fel. Falai között 360 gyermek tanul, 21 nevelő irányításával.” – írta bemutató cikkében a Hírlap.

„Ételgyárként emlegették csak az Otthon Éttermet. „Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Dunavidéki Üzemi Vendéglátó Vállalatnál az egész városnak főznek. A vállalat legnagyobb és egyben legrégebben üzemelő étterme az Otthon, régi nevén: a 3-as konyha. Itt hétköznap 1800 előfizetéses menü fogy. Nagy forgalmat bonyolítanak le szabad­ételekből is. Ünnepnap tízezer, hétköznap 8-9 ezer forint értékű étel fogy, ami átlagban plusz ezer vendéget jelent.”

1968 őszén számos ógynevezett kék hír foglalkozott a túlzott alkoholfogyasztásnak betudható vétségekkel. „Városunkban elszaporodtak az erőszakos cselekmények, amely közül főként a garázdaság száma emelkedett.

Valamennyinél kimutatható, hogy az ital hatására bátorodtak fel az elkövetők, s nem egyszer a közrend védelmében fellépő személyekre támadtak.” A gyermekvárás közbeni poharazgatásból is adódtak problémák: „M. Gyula pusztaszabolcsi lakos italos életmódot folytatott, kerülte a munkát. Október 5-én feleségét bekísérte a szülőotthonba majd a Kohász Étteremben szórakozott. Távozóban megismerkedett egy férfival, és már együtt mentek az Arany Csillagba, hogy folytassák az ivászatot. Közös ruhatári jegyre adták le kabátjukat, s a cédulát M. eltette. Néhány perc múlva, amíg társa levegőzött, bejelentkezett a cédulával a ruhatárnál, és saját kopott orkánja helyett társa vadonatúj szivacskabátját vette magához. A városi bíróság 6 hónapnyi javító-nevelő munkára ítélte.”

Szintén a ’68-as év őszén készült el a felső Duna-part parkja. A meredély szélén végig korlátokat vertek le, kialakultak a sétányok, elhelyezték a padokat.

Új üzemvezetőt mutatott be címlapjánt a Hírlap: Mr. Computer – 1970-ben számológép-központ létesült a vasműben. „A számológép belső memóriájában 64 ezer számot lehet tárolni, ez a kapacitás később duplájára bővíthető. A hengermű minden termelési adatát az úgynevezett mágneslemez memórián rögzítik, amelyből hármat kapcsolnak majd a géphez.”

Mennyibe kerül a város egy évben? Tette fel a kérdést a lap, az Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalat (IKVV) pedig válaszolt: „Kertépítés, útfenntartás: 5 millió 345 ezer forint, 2 millió 900 ezer forint, házkezelés: 8 millió 142 ezer forint, csatornajavítás: 1 millió 800 ezer forint, parkok fenntartása: 1 millió 300 ezer forint, erdészet, sziget: 764 ezer forint, partfal fenntartása: 1 millió forint, szemétszállítás: 409 ezer forint, kertészet: 900 ezer forint, temetkezés: 417 ezer forint.”

Novemberben adták át a város első szabadtéri sakk-készletét, amelyet a híradás szerint a Ságvári városrészben állítottak fel, az Esze Tamás utca és a Gábor Áron utca kereszteződésénél lévő Y-udvarban.

Megérkezett Máté Péter. „A kedd mindig csendes napja volt a dunaújvárosi fiataloknak, de november második keddjén bebizonyosodott, hogy az ifjúsági szünnapon is szeret szórakozni. Különösen Máté Péter társaságában, aki november 19-én és 26-án, sőt december első keddjén is újra Dunaújvárosba látogat. Együttesével az Arany Csillag Szálloda bárjában minden kedden este hat órától 11 óráig ad műsort.”

Fennállásának 60. évfordulóját köszöntötte az óvárosi iskola. Pintér Ferenc is ott volt az ünnepségen, aki 1907-ben végzett itt, majd 1919 nyarán tanítóként tért vissza, a Hírlapnak elmondta: „Nem 60, 61 éves az iskola, elhúzódott a renoválás, tavaly ezért bliccelték el az ünnepséget.”