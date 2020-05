Az új tulajdonos is inkább vitt, mint hozott

Miután berendezéseit az elmúlt 10 évben szinte teljesen szétlopták vagy elszállították, most elkezdték széthordani az egykor milliárdokat érő kastélyszálló épületét is.

A kastélyt a nyolcvanas években a Taurus cég újíttatta fel, majd jó ideig kastélyszállóként üzemelt. A magyar tulajdonos ellen azonban 2011-ben felszámolási eljárás indult, ennek következményeképpen került az épület 2014-ben a jordániai érdekeltségű Pharaon Alfa Kft.-hez. A szóbeszéd szerint az újdonsült jordániai tulajdonos 3 milliárd forintot szánt a kastély felújítására, ebből azonban nem lett semmi. A cég egy évvel a névadó, Ghaith Rashad Pharaon halála után nevet változtatott, jelenleg Sturnus Property Management Kft.-ként birtokolja a műemléki Zichy–Hadik-kastély tíz esztendeje még 2,4 milliárd forintra értékelt épületét. A nyilvános cégadatok alapján a Budapest Váci út 22-24. 3. emeletére bejegyzett Sturnus Property Management ügyvezetője az ammáni illetőségű Tariq Nael Mansour Alhammouri, a cég tulajdonosa pedig a szintén a Jordán fővárosban élő Ammar M. A. Abu Namous.

A magyarországi kézbesítési megbízott volt az, aki április 24-én, pénteken a kastély épületét ellenőrizni Seregélyesre érkezett. Ő vette észre a rendkívüli állapotokat már a kastély bejáratánál, amelyek miatt beljebb nem is merészkedett. Értesítette Horváth Sándor polgármestert, aki hétfőn délelőtt a helyszínt bejárva megállapította: a kastély északi oldalszárnyának tetejéről a vörösréz bádogozást sok száz négyzetméteren lelopták. A település vezetője azonnal értesítette a rendőrséget, majd lapunkat is, így hétfőn délután Horváth Sándor kíséretében mi is bejárhattuk a jobb sorsra érdemes műemléki épületet. A betörők februárban már meglátogatták egyszer a kastélyt, akkor az egyik oldalsó ablak kereszt­léceit kitépve az egykori szálló színesfém csillárjait szaggatták ki a plafonokból és vitték magukkal, számos egyéb berendezési tárggyal együtt. Akkor a polgármester a tulajdonosok és a nyomozás érdekeit szem előtt tartva nem kívánta kommentálni a történteket. Most azonban Horváth Sándor a települése értékeiért felelős seregélyesi polgár aggodalmával fordult a nyilvánossághoz, hogy lehetőség szerint elejét vegye a további dú­lásnak. Hátha a kastély vörösréz tetőburkolatának egy részét lebontó, a csillárokat leszaggató színesfémtolvajok a következő akciót már nem tudják olyan zavartalan nyugalomban kivitelezni, mint az utóbbi két alkalommal.

Pusztulás fenyegeti a jobb sorsra érdemes műemléki épületet

A Zichy–Hadik-kastély épületének jelenlegi állapota egyébként – az utóbbi két betöréses lopást leszámítva is – siralmas. Az egykori vendégbejáraton, az északi szárnyon át belépve az első, ami föltűnik, hogy az étterem és a hotel recepciója közötti átjáróban halmokban állnak a kastélyszálló valamikor ügyviteli dokumentumai. Mintha a fölszámolás rajtaütésszerű távozásra kényszerítette volna az egykori magyar tulajdonost. A konyhagépészet és a fűtési rendszer széthordása már a 2011 utáni időkben megindult. A kastélyszálló bútorzatának, berendezésének, gépészetének egy része tán már a Pharaon Kft. érkezése előtt elpárolgott.

Ám az új, a jogos tulajdonos is – hiába minden ígéret – inkább csak vitt, mint hozott. Meglehet, a kevesebb mint 300 milliós vételárat már rég kitermelte az épületből, így a továbbiak nem is igazán foglalkoztatják. A rablók legutóbbi hullámával érkező színesfémtolvajok csillárlopási technikája ehhez képest primitívebb. Helyben föllelt kábeleket vagy épp abroszokat vetettek át egy-egy csillárkaron, majd rácsimpaszkodva addig húzták, rángatták, amíg ki nem szakadt a plafonból. A vélhetően több tonnányi súlyú vörösréz tetőlemez kitermelése hosszabb időt vehetett igénybe. A kastély főépületének első emeletéről jutottak ki az északi szárny tetejére, ahol akkurátus alapossággal hámozták meg a tetőszerkezetet. Most az e hétre ígért esők már magát az épületet, a födémet és a falakat fogják áztatni. A színesfémtolvajok a kastély melletti erdőn át érkezhettek, és arra is távozhattak. Mihelyst a rendőrség eredményre jut, mi is tájékoztatjuk olvasóinkat.