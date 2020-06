Az új rendszer: egyszerűbb és kedvezőbb a közteherviselés

Egyre többen szeretnének, vagy – sokszor az alacsony állami nyugdíjuk miatt – kényszerülnek rá arra, hogy nyugdíj mellett is dolgozzanak.

Az idős emberek munkavállalását illetően gyakorta változnak a jogszabályok, amit e korosztály tagjai nem minden esetben tudnak követni. Pedig érdemes. Most például július elsejei hatállyal ismét módosították – kedvezőbbé téve – a munkavállalás feltételeit. Igyekszünk egyszerűen összefoglalni, mi változik szerdától.

Magyarországon sok vállalkozás és állami tulajdonú cég küzd számottevő munkaerőhiánnyal. A munkáltatók mára felismerték, hogy a munkaerőhiány csökkentésének egyik lehetséges módja a nyugdíjasok „visszafoglalkoztatása”, amit motivál a munkaerő-kereslet, s erre ösztönöznek a közteherfizetést szabályozó jogszabályok kedvező irányba történő változásai.

A nyugdíjas munkavállalókat is érintik a változások

A tb-rendszert érintő változtatások bevezetésével fokozódhat a nyugdíjas korúak munkavállalói kedve, csökkennek az adminisztrációs terhek, és bizonyos esetekben a bruttó bér nettó keresetté válhat. Az új társadalombiztosítási törvény július 1-i hatályba lépése jelentős változásokat hoz, amely a többi közt érinti a munkavállalókat, a társas és egyéni vállalkozókat és a feladatukat munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátó személyeket is.

Az egyik legfontosabb változás a biztosítottak körét érinti: július 1-től ugyanis a saját jogú nyugdíjasok bármilyen jogviszonyban vállalnak munkát (ez lehet munkaviszony, megbízási jogviszony, választott tisztségviselői jogviszony), nem lesznek biztosítottak, azaz a jövedelmükből csak a személyi jövedelemadót kell megfizetniük, így a foglalkoztatóknak sem merül fel szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége.

Miután jövedelmük nem lesz társadalombiztosítási járuléknak alapja, így a nők negyvenéves jogosultságával nyugdíjban részesülők keresetkorlátja is megszűnik.

Könnyebbség a nyugdíjas vállalkozóknak

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozóknak megszűnik az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségük, amit személyes közreműködésükre vagy ügyvezetői tisztségükre tekintettel június 30-ig fizetniük kell.

Az új szabályozás alapján a biztosítási jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyeknek egységes, 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot vezetnek be.

Mindez azt eredményezi, hogy például a választott tisztségviselők, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válhatnak e jogviszonyuk alapján a nyugdíj és egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai mellett álláskeresési ellátásra is.

Az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét szintén pozitívan érinti az új rendszer, megszűnik az emelt járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettségük, július 1-jétől a minimálbér vagy a garantált bérminimum után kötelesek megfizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Az egységes társadalombiztosítási járulék bevezetése a családi a járulékkedvezményt érvényesítők esetében azt eredményezheti, hogy akár a teljes bruttó jövedelmüket nettó bérként hazavihetik.

Csökkenő terhek, növekvő kedvezmények

A tb-rendszert érintő változtatások bevezetésével fokozódhat a nyugdíjas korúak munkavállalói kedve, csökkennek az adminisztrációs terhek, és bizonyos esetekben a megkeresett bruttó bér akár nettó kereset is lehet.

Új elemként jelenik meg a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén a minimum járulékalap intézményének bevezetése, amely szerint, ha a megállapodott munkabér nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a társadalombiztosítási járulékot a minimálbér 30 százalékának megfelelő összeg után meg kell fizetni, azaz a minimumjárulék-fizetési kötelezettség a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén havi 8936 forint. A jelenleg hatályos szabály alapján, minden munkaviszonynál meg kell fizetni a minimum járulékot, összeszámítási lehetőség nincs.

Nem kell igényelni, automatikus az eljárás

Minden részmunkaidős foglalkoztatás esetén kötelezővé válik a minimum járulék­alap utáni tb-járulék fizetés. Az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult magánszemélyek esetében a havi 7710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megmarad, ám az eljárás egyszerűsödik. Nem kell a magánszemélyeknek bejelentkezniük a NAV-nál az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség alá, azt a NAV a biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentését követően, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésével egy időben az adófolyószámlán előírja kötelezettségként, és az újabb biztosítási jogviszony létesítését követően azt meg is szünteti.

Annak jár tb-ellátás, aki fizetett

Arra azonban érdemes odafigyelni, hogyha az egészségügyi szolgáltatási járulék tartozás meghaladja a három havi összeget, a magánszemély taj-számát érvénytelenítik, ezáltal az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe, kivéve, ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt a tartozást kifizették. JK

