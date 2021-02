Az osztályátlag már most bizonyítja, hogy létjogosult

A Pannon Oktatási Központ vezetése a fenntartóval egyetértésben két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a „hagyományos”, négy évfolyamos gimnáziumi oktatás mellett a „hat­osztályos” oktatást is meghirdeti, ami kuriózumnak számított Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem kínált korábban még egyetlen intézmény sem. Borgulya Zoltán igazgató az eddigi tapasztalatokról mesélt.

– Már a második évfolyamunk tanul ebben a formában. Nem egy hirtelen ötlet volt a részünkről, már évekkel korábban felmerült. A nyelvi tudást is olyan szintre szeretnénk hozni, hogy a diákok érvényesülni tudjanak vele. Tudjuk azt is jól, hogy amellett, hogy valóban szükséges a nyelvtudás később a szakmai előrelépéshez, de a felsőoktatási intézményekbe való felvételi alkalmával, a nyelvvizsgákért kapott pontszámok is fontosak a diákoknak. Azoknak, akik emelt szintű érettségi vizsgát szeretnének tenni, sok esetben a négy évbe olyan sűrű programot kellett beszőni, ami még az én meglátásom szerint is túlzásnak tűnt. Olyan gyerekeknek, akinek a képességei jók ugyan, de nem zseniálisak, és szorgalmasak, képesek is rá, meg is akarják csinálni, ez négy évbe besűrítve nagyon megterhelő.

– Egyformán veszik az akadályt?

– Nagyon különböző készségekkel érkeztek a diákok a különböző általános iskolákból, a gyerekek túlnyomó részénél az alapoknál kellett kezdeni az idegennyelv oktatását, tanulását. A második nyelvnél pedig szinte kizárólag minden esetben. Így a négy év alatt megtanítani a teljes anyagot szinte lehetetlen sok esetben. Elsődleges cél a fejünkben ez volt, amikor eljött az elszántság, hogy elindítjuk ezt a képzési formát. Nem azért, mert a környezetünkben már volt nyolcosztályos képzés, hanem mert a pszichoszociális fejlődés határait nézve, a tizenkét éves életkor már biztosíték arra, hogy a gyerekek figyelemkoncentrációja és a terhelhetősége van olyan szinten, hogy bírni fogja a tempót.

„Az eddig eltelt két év bizonyította, hogy jól gondoltuk, szükség van erre a képzési formára Dunaújvárosban”

– Jó döntés volt?

– Ez a két év bizonyította, hogy jól gondoltuk, hiszen ennek a két évfolyamnak az előrehaladása, a nyelvvizsgák száma és az eredményeik azt mutatják, hogy képesek megugrani azt a magasságot, amit kitűztek maguk elé. Elegendő, ha csak annyit mondok, hogy ennek a két osztálynak az osztályátlaga négy egész öt tized körül van, hiszen ez nagyon magas. És ezt nem a felfelé osztályozás adja, gondolom, sokan kételkednek benne, és ezt feltételezik, de teljes bizonyossággal állítom, hogy igen komoly erőpróba elé vannak téve ezek a gyerekek. Szerencsére a hetedik, nyolcadik osztályosok jelenléti oktatásban részesülnek, így nem veti vissza őket a pandémiás helyzet, sőt, a pedagógusok őket talán még több figyelemmel tudják kísérni. Talán egy kicsit ennek is köszönhető ez a tanulmányi eredmény. No meg annak, hogy azok, akik a hatévfolyamosba jelentkeztek, határozottan a felsőoktatás felé veszik az irányt, és céltudatosan haladnak efelé. A kiscsoportos foglalkozások, a személyesebb oktatás, a jelenlét a pedagógus–diák kapcsolatban mindig pozitívan változtatja az eredményeket.

– A szülők is felmérik a jelentőségét? Komoly a jelentkezés?

– Igen. Idén is megvan az a jelentkezési ráta, amire számítottunk, az előző évekhez hasonlóan. Nem is nagyon változik, kialakult a trend, hogy ki melyiket, a négy-, a hat-, vagy a nyolcosztályos képzést választja. A tanulmányi eredményekből úgy tűnik, az idei jelentkezők is jó szellemi színvonallal érkeznek, és tudunk rájuk számítani, folytatják a hagyományokat. Úgy látszik, hogy bejött a számításunk. Óvatosan fogalmazva úgy tűnik, hogy ez egy sikertörténet. Persze majd akkor látjuk igazán, amikor érettségizik az első évfolyam, amely nálunk kezdte a hatosztályos képzést. Az viszont már biztos, hogy a pozitív eredmények igazolják ennek a létjogosultságát.