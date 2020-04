Az őstermelőket sem kíméli a koronavírus

Sok őstermelő helyzete vált szinte elviselhetetlenné a koronavírus miatt.

Szerkesztőségünket nemrég megkereste egy sajtot termelő család, amely elsősorban a kecskesajtra specializálódott. Mit mondjunk? Nem volt őszinte a mosolyuk. Nevük elhallgatását kérték, mondván, van így is elég bajuk, nem akarják azt még tetézni.

Megtudtuk, a legnagyobb gondjuk, hogy a vásárok, a nagy rendezvények a vírus miatt szünetelnek. Az év elején úgy készültek, hogy minden hétvégén tudnak valahol árulni. Volt olyan hónap, amikor minden pénteken, szombaton, vasárnap tele volt a naptáruk. A helyi piacok ugyan üzemelnek, de azok teljesen telítettek lettek.

Több mint tizenöt kecskéjük van, teheneket is tartanak, mivel bevételük nincs, nagyon nehezen tudják megoldani az állatok ellátását, hiszen a takarmány nem olcsó mulatság.

Az a szerencséjük, hogy a faluban, ahol laknak, rendesek az emberek, tudják, hogy gondban vannak, és rendelnek tőlük sajtot. Ezért azon gondolkodnak, hogy megpróbálkoznak a kiszállítással, terjesztik a telefonszámukat, és ha kell, házhoz szállítanak.

Van egy kis üzletük, de ott is visszaesett a forgalom, kevesen mozdulnak ki otthonról, az igazi vásárlókörük pedig a kormányrendelet miatt 9 és 12 óra között nem mehet be az üzletbe. Viszont a jófajta, minőségű sajt, amit ők készítenek, nem túl olcsó, nem a kis pénzű nyugdíjasok pénztárcájának való.

A helyzetük tehát elég nehéz, most szinte reménytelennek tűnik. Arról nem beszélve, hogy a kormány sok olyan intézkedést hozott, ami a vállalkozások, a magánemberek helyzetét könnyíti, de az őstermelőkre egy sem vonatkozik. Ők semmilyen könnyítést nem kaptak, minden járulékot ugyanúgy kell fizetniük, mint a vírus előtt.

A kiadásuk tehát semmilyen szinten nem csökkent, csak a bevételük, az azonban alaposan. Egyet tudnak tenni, reménykedni.ACs