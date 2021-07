Az országos tanulmányi versenyektől Chopinig

Tanárai szerint is egészen elképesztő tanévet tudhat maga mögött a tanulmányi versenyek terén a Széchenyi István Gimnázium 7/e osztályos diákja, Pillár Bence, aki szinte minden szaktárgyi területen kiemelkedő eredményeket ért el megyei és országos szinten egyaránt. A fiatalember lazításként gyakran ül le a zongora elé, vagy éppen kedvenc küzdősportjának hódol.

dunaújváros Pillár Bence nem a Széchenyi kötelékében ismerkedett meg a tanulmányi versenyek hol megterhelő, hol izgalmas feladatokat és inspiráló kihívásokat rejtő világával. Az első négy általános iskolai osztályt a Gárdonyiban végezte, és már ott is számos szép eredményt ért el.

Bár szinte minden szaktárgyban kimagaslóan teljesít, elmondása szerint leginkább a matematika-fizikai-kémia trió számít favoritnak, ám az angol nyelv és a magyar irodalom is a kedvencek között van, amint a meglehetősen szűkszavú fiatalember lapunknak összefoglalta: „e tárgyak is viszonylag jól mennek.” Bencét egyrészt pedagógusai is biztatják, hogy minél több tanulmányi és szellemi erőpróbán induljon, de a versenynaptár összeállításában jelentős, szülői részről érkező noszogatást, segítséget is kap. Mint édesanyja lapunknak kifejtette, fiának eddig valóban nem jelentett túl nagy akadályt megugrani az éppen aktuális követelményeket, így úgy látta, a rendszeresen jelentkező versenyek minden alkalommal plusz motivációt és feladatot is jelentenek majd. Ha az olvasó a fentiekből azt hinné, Bence számára nincs „nemszeretem” tantárgy a palettán, akkor téved, hiszen a történelemmel azért még nem kötött szoros barátságot.

Elárulta, a június közepén véget ért tanévben három négyes is becsúszott, így értékelése szerint „nehezebben” lett meg az ötös. Ami a versenyzést illeti, az idei tanév részben a járványhelyzet miatt speciális volt, hiszen az országos döntőkkel sokáig kivártak, májusra egymást érték a különböző finálék, így Bence nem sokat töltött az iskolapadban. Kikapcsolódásként ott van számára a rajzolás és a zene. Zongorázni autodidaktaként tanult meg, ha teheti leginkább Lisztet vagy Chopint hallgat.

Ami az aktív tevékenységeket illeti, leginkább a távol-keleti küzdősportok vonzzák. Ő a kagamürjút gyakorolja, ami japán gyökerekkel bír, de Magyarországon lett kifejlesztve. E küzdősport számos szakágból táplálkozik, van benne kézi harc, szabadulás-gyakorlatok, kard. E küzdősportra – amelyet hazánkban közel háromszázan űznek – Japán révén talált rá Bence, hiszen nagy rajongója a felkelő Nap országának. Évek óta a bakancslistáján szerepel egy Japánba történő utazás. A tervezgetés és a szükséges anyagiak előteremtése már javában zajlott, amikor beütött a vírushelyzet, így még Japánnak várnia kell Bencére.

Az borítékolható, hogy az intenzív versenyszezon szeptembertől folytatódik Bence számára, aki a 8. osztályosoknak kiírt idei Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 7. évfolyamos tanulóként a megyei körben még az első helyen végzett, ám az országos döntő már nem sikerült olyan jól. Ezen mindenképpen javítani szeretne a következő tanévben. Őt hallgatva nem sok kétségünk lehet: sikerülni fog!