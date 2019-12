Az „örökbe fogadók” mikulásajándéka

Nagy sürgés-forgás volt a Dózsa György úti körforgóban. A Pannon Oktatási Központ diákjai díszítettek – nem is akárhogyan.

A Pannon Oktatási Központ évekkel ezelőtt „fogadta örökbe” a Dózsa György úti körforgót, és azóta ápolják, szépítik, sőt, a különböző ünnepekkor látványosan feldíszítik. Húsvétkor hímes tojások kerülnek a körforgó növényeire, karácsonykor pedig a fát díszítik. Azt a fát, amely a már elkészült adventi koszorú közepén áll. Ezúttal a POK hetedikes diákjai végeztek remek munkát Hamucska Andrea rajztanár – aki egyben a rajzszakkör vezetője is – irányításával.

– Sokat dolgoztak a gyerekek a díszek elkészítésén. A rajzórákat, a rajzszakkör idejét használtuk fel, de volt, amikor elkértem a gyerekeket a testnevelésóráról – tudtuk meg a tanárnőtől.

Ignácz Eugénia Rita, az egyik diák elmondta, a tanárnőjük elképzelései alapján készítik a dekorációkat, de ők is adnak ötleteket.

– Kemény munkát végeztünk, több mint hetven díszt készítettünk – nyilatkozta lelkesen Eugénia.

Az, hogy a POK diákjai évek óta lelkesen dolgoznak azért, hogy a körforgalom egész évben rendben legyen, az ünnepekkor pedig látványossá váljon, azt Dunaújváros lakói is tudják bizonyítani, hiszen évről évre karácsonykor a város legszebb díszítését ebben a körforgalomban láthatjuk a Pannon Oktatási Központ tanulóinak jóvoltából. Ezúttal is minden szegletbe – és nem csupán a fára – jutott dekoráció.

Pleszné Antal Ágnes igazgatóhelyettes is a tanulókkal tartott, és természetesen ő is segédkezett a díszek elhelyezésénél. Munka közben tréfásan megjegyezte, ez az ő Mikulás-napi ajándékuk a városnak.