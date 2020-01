Az „öreg bútorok” mindig itt vannak

Az év első pénteki piacán tettünk tegnap látogatást. Kíváncsian vártuk, mire is számíthatunk az ünnepek alatti kifulladás, a köd és a hideg miatt.

Nos, a vártnál jobb volt a felhozatal. A húsboltok kinyitottak, és bármit beszerezhettünk, amire egy átlagos családnak egy átlagos hétvégén szüksége lehet. A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon az „öreg bútordarabok” vitték a prímet. Vagyis azok az árusok, akiket nem befolyásol se hó, se eső, se kánikula, se szélvihar, ők mindig ott vannak a standjuk mögött, tudják a kötelességüket, tudják, a dunaújvárosiaknak és a városkörnyéki lakóknak enniük kell, tudják, a vásárlók számítanak rájuk.

Az év végi slágereket – füstölt áruk, savanyúság – kínálók is ott voltak tegnap a piacon, így ha valakinek még volt/van hozzá kedve, a hét végén még rittyenthet egy jó kis töltött káposztát. (Nálunk fővesztés kockázata nélkül a nevét sem szabad megemlíteni.)

Szaloncukorból is vehetünk még abban az esetben, ha valakinél elfogyott és még nagyon kívánja. Az alapélelmiszerek (krumpli, hagyma, zöldségek, gyümölcsök) kaphatók. Örömmel láthattuk, hogy január elseje nem hatott ki az árakra (a fiatalabbak kedvéért: régen minden január elsején emelkedtek az árak), mert nem emelkedtek, sőt, a narancs egy kicsit lefele csúszott, háromszázötven forintért is volt kilója. „Testvére”, a mandarin azonban továbbra sem bír magával, már elérte a hatszáz forintot kilónként.

A lényeg a dunaújvárosi piacon nincs üresjárat.