„Az oltás után már a nyaralást terveztem”

Nagyon fontos a hiteles tájékoztatás, főleg ebben a járványos időszakban. Rengeteg téves, hamis információ kering az interneten.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Valahol, valaki ezt mondta… Nagyon nehéz ezt visszakövetni, illetve szerintem lehetetlen, hogy mi volt az igazi információforrás.

Talán ezért is fontos az, ha első kézből tájékozódik valaki. Most már lehet, hiszen egyre többen kapják meg a Covid–19 elleni vakcinát. Én is és a feleségem is megkaptuk. Igaz, volt bennünk aggodalom, de eddig minden évben megkaptuk az influenza elleni oltást, és az sem járt nagyobb rizikófaktorral.

Mi az AstraZeneka-vakcinát kaptuk meg, ennek a fajtának a következő, második oltási időpontja négy hét. Így remélhetőleg március végére már védettek leszünk.

A vakcina beadása előtt nyilatkoztunk a betegségekről és az esetleges kizáró okok fennállásáról. Majd következett a lázmérés és vérnyomásmérés. Ha minden rendben van, akkor jöhet a szuri. Ezután kb. negyed órát várunk a rendelőben, ha esetleg felmerülne valami probléma – gondos orvosi felügyelet mellett. De mivel senkinél nem jelentkezett, így mehettünk haza. A rendelőben pedig gördülékenyen folyt tovább a szervezett oltás. Sorba jöttek a behívott betegek.

Nálam mellékhatások nem jelentkeztek, viszont a feleségemnél láz, fejfájás és hányinger lépett fel, de szerencsére a lázcsillapító levitte a lázát, harmadnapra már jobban érezte magát, és tudott dolgozni.

De ez mindegyik oltóanyagnál fennáll, nem mindenki reagál egyformán a vakcinára, valakinél előjönnek a mellékhatások, valakinél nem.

Jelenleg ötféle oltóanyaggal történik a vakcinalizálás, Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Szputynik V és Sinopharm. Ez utóbbival ma kezdik az oltásokat.

Első körben az egészségügyi és egészségügyben dolgozók oltása kezdődött el december végén. Az egészségügyi dolgozók nagy részét már beoltották, így a kampányszerű oltásuk január végén lezárult.

Második körben az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben élők és dolgozók oltása volt január elején.

Harmadik körben, február elején kezdődött és jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása.

Negyedik körben, február 10-én elkezdődött és ma is tart a 60 év alatti (18–59 év közötti) krónikus betegek oltása is a háziorvosoknál.