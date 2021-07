Az igazolást papíralapon a háziorvosoknál is igényelhetik

A koronavírus-járványhelyzet egyre több európai országban javul, persze ellenpélda is akad, jelesül Portugália és Spanyolország. A javulás visszahozta az emberek utazási kedvét. Azonban a világ megváltozott annyira – ahogy azt régóta hangoztatják a szakemberek, többé már semmi sem lesz olyan, mint a vírus előtt volt –, hogy a jövőben kénytelenek leszünk egyes szabályokat betartani, ha útra kelünk, különösen akkor, ha egy másik országban tervezzük eltölteni a szabadságunkat.

A legfontosabb, hogy ellenőrizzük az adott országba való beutazás szabályait, mert országonként nagy különbségekkel találkozhatunk. Rendszeresen ellenőrizzük a szabályokat, mivel napról napra változhat a helyzet.

A magyar turisták körében a legkedveltebb utazási célpontok Horvátország, Olaszország, Ausztria, Spanyolország, Bulgária, Görögország és Törökország voltak a koronavírus-járvány előtt. Mivel Törökországot leszámítva mind európai uniós ország, a legbiztosabb, ha az EU digitális Covid-igazolásával rendelkezünk. De mi is pontosan ez az igazolás? Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezette az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül terveznek utazást, javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének. Az uniós digitális Covid-igazolvány azt igazolja, hogy az okmány tulajdonosa kapott Covid–19 elleni védőoltást, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy felgyógyult a Covid–19-ből.

Az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető QR-kóddal van ellátva. Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lépett életbe. Az EU-kompatibilis elektronikus igazolás július 1-jétől a Magyarországon már május eleje óta működő mobil­applikáción keresztül is letölthető. A mobilalkalmazás neve: EESZT Lakossági (Apple/App Store) vagy EESZT alkalmazás (Google Play áruház). Az applikáció ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal használható.

Emellett az igazolást papíralapon a kormányablakokban, valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen igényelni.

A legalaposabban a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon tájékozódhatunk, hogy az egyes országokba miként utazhatunk be, és onnan miként térhetünk haza.

A magyarok egyébként óvatos duhajok, a hazai nyaralást helyezik előtérbe, a külföldre utazást kevesebben kockáztatják meg, mint korábban. (Egyébként a konzuli szolgálat sem ajánlja a magyar állampolgároknak a külföldre utazást.) Talán a fentiek miatt is itthon nehéz most szállást szerezni. Például a Balatonnál egyhetes időtartamra három szálláshelyen tudtunk foglalni, mert mindenhol csak egy-két szabad éjszaka volt.

Bár néhány utazási irodát megkeresve eltérő tapasztalatokat hallgathattunk meg. Van, amelyiknél a magyarországi foglalások viszik a prímet, van, ahol Horvátország nagyon népszerű. De olyannal is találkoztunk, ahol a repülős utak a legkelendőbbek, azok közül is a törökországiak. Persze az is igaz, hogy ugyan telt házzal mennek a gépek, de azok száma csak harmada a vírus előttinek. Szóval: nehéz megállapítani, miként változtak meg a hazai utazási szokások a Covid miatt.

Az biztos, a különböző országokban különbözőek a beutazással és az ott tartózkodással kapcsolatos szabályok.

De minden olyan ország, amelynek jelentős az idegenforgalomból származó bevétele, megtesz mindent azért, hogy visszacsalogassa a turistákat. A horvátok szinte minden szálláslehetőségüket tíz-húsz százalékos kedvezménnyel ajánlják.

Az biztos, ebben a járványos időben alaposan meg kell tervezni és átgondolni a családi nyaralást, elsősorban akkor, ha külföldön szeretnénk tölteni a szabadságunkat.