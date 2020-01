Az idősek védelmét prioritásként kezelik

Egy sikeres kimenetelű nyomozás kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tegnap délelőtt. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények természetét ismertették a hatóság képviselői.

Január 25-én reggel érkezett egy bejelentés a 112-es segélyhívó számra, hogy egy idős hölgyet megloptak saját, Dunaújváros belvárosában lévő otthonában. Az elkövető egy közműszolgáltató szakemberének adta ki magát, és azzal az ürüggyel érkezett, hogy a visszafizetést követelje az idős asszonytól. Közben kért egy pohár vizet, és a rövid idő alatt, amíg egyedül maradt, eltulajdonította a sértett készpénzbeli megtakarításának egy jelentős részét, majd távozott a helyszínről – számolt be Suszter Tamás rend­őr alezredes a sajtó képviselőinek.

Müller Klára rendőr százados ismertette a nyomozás körülményeit. Az adatgyűjtés és a sértett által nyújtott személyleírásnak, valamint egy rendszámtöredéknek és térfigyelő kamerás felvételeknek köszönhetően már délelőtt 11 órára körvonalazódott az elkövető személye is. A rendszámtöredéket sikerült kiegészíteni, és beazonosítani a jármű adatai alapján a feltételezett elkövető tartózkodási helyét. Délután 2 óra 50 perckor a rendőrök megjelentek a tolvaj dunaújvárosi lakcímén, ahol rajta kívül még két, a bűncselekményhez köthető személyt találtak. A helyszínen volt az eltulajdonított készpénz, az az öltözék, amit a csaló a bűntett elkövetése ideje alatt viselt és más, egyéb bűncselekményhez köthető eszközök is. A férfit előállították.

Gyöngyösi László alezredes, a vizsgálati osztály vezetője hozzátette, a bizonyítékok kiértékelése továbbra is folyik, a három személyből pedig kettő már előzetes letartóztatásban van.