Az időjárás sem hagyta cserben a lovasnap szervezőit, nézőit

Sokféle ünnepelni valót hozott a II. Daruszentmiklósi Lovasnap a település lakói és a versenyszámokon indulók számára egyaránt. Az egyéves kényszerű szünet után megtartott versenyre nagy izgalommal és szép reményekkel készültek a szervezők.

A lebonyolítók az eseményhez kapcsolódó izgalmát a reggeli felhőszakadás és a reménytelenül szürkének látszó ég tovább fokozta. Meteorológiai szempontból a csoda megtörtént, az időjárás átkapcsolt nyári üzemmódra, és mindenki átadhatta magát a gondtalan lovasnap örömeinek.

Az eseményt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A hivatalos ceremóniát követően ezt is hallottuk tőle:

– Ismerős a rendezvénnyel járó minden kihívás, és a belőlük születő siker élménye is, hiszen polgármesterként magam is megéltem ezeket. Szeretem az ilyen versenyeket, és azt kívánom, hogy sikerüljön a szervezőknek megőrizni a népi fogathajtás hagyományait.

Rauf Norbert, a település házigazdája is hosszú ideje várt erre a napra. A kényszerűség miatt kimaradt tavalyi év után, az idén nem kevés újdonsággal büszkélkedhetett az odaérkezőknek.

A résztvevők

A hivatalosan megjelent közösség a lovasoké volt, akik főleg a környék településeiről érkeztek a helyszínre. A nagyobb távolságról érkezők ló- és kocsiszállító autókkal, de Dunaföldvárról és Előszállásról egyszerűen áthajtottak a szomszédos településre. Ezen a napon a fogatjaikkal akadályhajtásban mérték össze a tudásukat. A számukra kijelölt pálya megfelelő alkalmat adott a résztvevők felkészültségének bizonyítására.

Külön kategóriát képeztek a csikósok, akik ott is nagy közönségsikert arattak a megunhatatlan, és ezúttal is lélegzetelállító virtus számaikkal. Ennél a minősítésnél érthetően külön kategóriát jelentett Tóth Lajos Guinness-rekorder, ezúttal a Puszta-ötössel bemutatott bravúros produkciója.

Valószínűleg a hazai érdeklődők érkeztek a legnagyobb kíváncsisággal. Közülük sokan még nem látták a teljesen felújult helyszínt, a Faluparkot. A régi kedves emlékek közül egy dolog maradt igazán változatlan: a gyönyörű, ligetes környezet. Az idén született színpad, a kiszolgáló épület, a megújult játszótér és a nyugodtan multifunkcionálisnak nevezhető műfüves sportpálya méltán váltott ki a helyiekből és a vendégeikből elismerő szavakat. Belakták, mert a magukénak érezték ezt a remek helyszínt a daruszentmiklósiak.

A vendégek pedig elismerően nyilatkoztak a megújult környezetről, és pillanatok alatt megtalálták a közös hangot az egyébként is híresen jó vendéglátókkal.

Hagyományőrzés

Az itteni nagy közösségi rendezvények, rendszeresen a Czuppon Péter által vezetett néptánccsoportok fellépésével kezdődnek. Erre az alkalomra a táncosait a környék valamennyi településéről válogatta össze. A produkcióból ezúttal sem hiányzott a kellemes művészeti meglepetés.

És mit csinálhat egy gyermek egy ilyen eseményen? Nyilván első helyen kielégíthetik a kíváncsiskodásukat „száguldó” kocsik iránt, amiket itt nem motorok, hanem a lovak repítettek körbe a versenypályán. A bátrabbak megtalálhatták a módját egy kis lovaglásnak, illetve sétakocsikázásnak. Az idilli árnyas fák által védett játszótéren pedig Miska Papa (Suplicz Mihály) varázsolta el őket, a színpadi színvonalon, varázslós stílusban előadott meséjével. Persze sokan kihasználták a közösségi free wifi kínálta lehetőségét, hogy fölkapcsolódjanak a kedvenc internetes közösségi oldalukra.

A versenyről

A gondos előkészítés után problémamentesen zajlottak a különböző futamok. A pályát a sportágban elismert, hatalmas rutinnal bíró Maszlag Gábor tervezte és építette meg. A szükséges következetes szigorúságát a lebonyolítás közben is megőrizte, ami vélhetően az egyik feltétele volt annak, hogy az eseményt balesetmentesen bonyolították le. A versenyzőknek, a nézőknek és a lovaknak is kellemes, pormentes környezetet adott az éjszaki és a kora reggeli nagy eső.

A verseny eredményei:

Akadályhajtás: 1. Gálik Ferenc, 2. Horváth Petrik, 3. Araczky László.

A pónikkal indulók közül: 1. Madár Gábor. A C1-es fogatosok között 1. Rikk József.

A különdíjasok:

Úgy tűnik, hogy a fogathajtás a jövőben is fennmarad, a mindössze hétéves Boros Borka Mária személye rá a garancia, aki nagy közönségsikerrel teljesítette az akadályokat a most mentorként is mellette álló Bájer László segítségével. Hasonlóképpen nagy ígéret a nyolcéves Madár Zsombor is, aki a kategóriagyőztes édesapja fogatával mutatkozott be.

A főzőversenyen az első helyet Pusika és Klári, a másodikat a Valler család, a harmadikat a Vadkanok szerezték meg.