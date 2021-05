Az eső áztatása jó, viszont nagyon kellene a meleg

Nemrég még az aszály miatt panaszkodtak a mezőgazdászok. Most a csapadéknélküliségre nem lehet panasz. De a kérdés adódik: jó nekünk ez a rengeteg csapadék, amit az utóbbi napokban kapunk?! A válaszra Márkli Jánost, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjét kértük fel.

Hol kevés az eső, hol sok. Hol sok a napfény, hol kevés. Nem könnyű a mezőgazdászok élete, ez tény. Azonban kíváncsiak voltunk arra, miként látja a növényeik életét a gazda, Márkli János.

– Egy hónapja fohászkodtunk az esőért, mert akkor az utolsó pillanatban jött meg. Ha akkor nincsen csapadék, minden munkánk odaveszett volna. A mostani esős időszak jó nekünk, nagyon segíti a növények növekedését. Dunaújvárosban hatvan milliméter eső esett, és ez a legmagasabb az országban. Szerencsénk volt, hogy a kukoricát még az eső előtt el tudtuk vetni és most egyenletesen kel. Egy baj van, hogy továbbra is hűvös a tavasz, hat-nyolc fokokat mérünk reggelente, és ez visszafogja a gabonák érését, fejlődését.

Márkli János arra is felhívta a figyelmet, hogy a sok csapadéknak azért vannak hátulütői is, például komoly kihívást okoz nekik az, hogy nemcsak a gabona, hanem a gyom is nő.

– Kellene a gyomot irtanunk, de a sok csapadék miatt a talaj annyira puha, hogy nem tudunk rámenni gépekkel, pedig minden gépünk indulásra kész. Ugyanúgy, mint a munkatársaink, de ebben az esős időszakban a földekre nem tudunk kimenni, ezért mindenki otthon van, mert teljesen fölösleges, hogy az irodában nézzük egymást.

Az agrarszektor.hu is hosszan foglalkozott a csapadékkérdéssel. Az elmúlt egy hét csapadékos időjárása kedvező körülményeket nyújtott szántóföldi növényeink fejlődéséhez, ugyanakkor a hőmérséklet továbbra is elmarad az optimálistól, ami főként a frissen elvetett kapás növények korai növekedésénél okoz gondot. A gyakran esős és párás idő a gyomok elszaporodását is segíti, valamint a különböző kórokozók számára is kedvező, viszont a növényvédelmi munkákat nehezíti a gyakori szél és vizes levélfelszín.

A folytatásban csütörtök estig még sokfelé várható számottevő csapadék, majd a következő napokban csökken a csapadékhajlam, és csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Az eső miatt gyors fejlődésnek indult a vegetáció május eleje óta. Az őszi kalászosok a szárnövekedés fenológiai fázisában járnak, a repce pedig virágzik. Utóbbi növényt azonban megviselte az áprilisi hideg, amelynek hatására a szokásosnál alacsonyabbak, és kevesebb elágazással rendelkeznek az állományok. Ezeknek a növényeknek is rendkívül jól jött az elmúlt egy hét csapadékos időjárása, melyet a termésmennyiségben fognak meghálálni.

A napraforgó jellemzően már kisorolt, a vetés idejétől függően szikleveles és két-négy leveles állapot között vannak az állományok. A kukorica többnyire egy-három leveles, de vannak még ki nem kelt táblák is. Az éltető csapadék mellett ezeknek a növényeknek most már meleg is kellene. Egyre több gyümölcsfajtán mutatkozik a termés, de a hűvös, csapadékos időben a megbetegedések is jelen vannak. Az akácon négy centiméter körüli a virágbimbó.