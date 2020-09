Az emberszeretet motiválja ezeket az akcióikat

Sokszor azt hihetjük, hogy a szörnyűségek velünk nem történhetnek meg, nálunk ilyenek nincsenek, az elesettekről, szegénységről szóló hírek tőlünk távoli területekről érkeznek.

Pedig lehet, hogy csupán néhány méterre tőlünk is élnek olyan embertársaink, akik igenis segítségre szorulnak, csak nem tudnak vagy nem mernek kérni.

Markovicsné Gizus és Hódosi Ági ötlete alapján szerveződik Kulcson a Segíteni jó elnevezésű, magánemberekből álló csoport, amelynek tagjai meglátják a környezetükben élő segítségre szorulókat és a település összefogó közössége segítségével megpróbálnak megoldást keresni.

Legutóbbi sikeres akciójuk egyike az iskolakezdéshez kapcsolódott, amelyről lapunk hasábjain is olvashattak. Az volt a meghirdetett céljuk, hogy „kiradírozzák” az iskolakezdés anyagi lehetőségekkel összefüggő különbségeit.

Egy másik karitatív megmozdulásuk is elismerésre méltó. Jobb Gyula polgármester hívta fel a csoport figyelmét egy, jövedelemmel nem rendelkező, csak járókerettel mozogni képes kulcsi lakosra, akinek az önkormányzat lehetőségein belül már segítettek tűzifával, segéllyel, de maradt még megoldásra váró feladat. Ugyanis a szomorú sorsú férfi hét végi étkezése nem megoldott, mert a térítésmentes lehetőségek csak a hétköznapok étkezésére terjednek ki az Adonyi Szociális Központ jóvoltából.

A Segíteni jó csoport tagjainak csak 24 órára volt szükségük ahhoz, hogy az év végéig, beleértve a karácsonyt is, minden hétvégére megszervezzék az étkezéseket a rászoruló falubeli számára. Mindig másvalaki viszi az ételt, aki nem tudja eljuttatni az élelmet, annak a szociális gondozó segít, aki különben is jár a férfihez.

A vállalásokról minden segíteni vágyó emlékeztetőt kaphat a csoport közösségi média oldalán, így biztosan nem kell éheznie a segítségre szorulónak ebben az esetben.

– Az ilyen jellegű történetek, a kulcsiak emberszeretete, jótékony összefogása motiválja a további karitatív akciók szervezését is – mondta el Markovicsné Gizus.

A következőkben közösségi faültetésen és már az adventi, karácsonyi akcióikon gondolkoznak, dolgoznak.