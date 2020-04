Az elmaradt ballagás

Kezdeni és befejezni – ezek a szavak szorosan összetartoznak. A kezdés és a befejezés rendszert ad az ember életének.

A január vagy a hétfő a kezdés, a vasárnap, a december a zárás. De a diákoknak és szüleiknek hasonló a szeptember és a május–június is. Útnak indulni és megérkezni – mindegyikben van valami különös izgalom, szépség és élmény. A most végző középiskolások ebből maradnak ki. Bár az írásbeli érettségi vizsgákat megtartják, az iskolákban nem lesz ballagás. Nem kapaszkodhatnak össze a diákok a szerenád idején. Elmaradnak az ölelések, az utolsó összemosolygások, a dalok, az esetleges könnyek. Vagy csak ezek lesznek – magányosan.

Az elmúlt évtizedek során diákként és pedagógusként sok-sok ballagáson vettem részt. Sosem tudtam kívülről szemlélni, sosem tudtam meghatódás nélkül megélni. A sajátom nagyon régen volt. De szinte élesebben emlékszem osztályaim búcsúzására. Remélem, hogy ők is emlékeznek. Élnek bennem a könnyes-mosolygós tekintetek, s egy-egy dal felidézi magát az érzést is. A legutolsó osztályom diákjai kitalálták, hogy egymás kezét fogják majd a ballagási ünnepség alatt. S ahogy ott állunk a szülők, vendégek előtt, a mellettem álló lány megfogja az én kezemet is. Mert hozzájuk tartoztam. Felejthetetlen élmény!

Egy jó osztályközösség tagjai összetartoznak, mert együtt indultak, és az együtt töltött négy-hat-nyolc év elteltével együtt érkeznek meg ahhoz a ponthoz, ahonnan már elválnak az útjaik. Bár akkor még nem biztos, hogy tudják, de az összetartozás erejét soha nem éli meg annyira az ember, mint a középiskolás évek során. Azok a kapcsok megmaradnak akkor is, ha később ritkán látják egymást. Mert ők végérvényesen összetartoznak. S ezt a búcsúzáskor, a szerenádon az éjszakába süvített dalokban és az összekapaszkodásban, egy-egy különleges pillanatban érzi meg igazán az ember. Mert valami lényeges végérvényesen elmúlt. Lezárult a gyermek- és ifjúkor.

A 2019/20-as év végzőseinek a koronajárvány-helyzet miatt a középiskolai életüket úgy kell lezárniuk, hogy nincs vidám bolondballagás, nincs utolsó óra, nincs utolsó csengőszó, nincs szerenád, nincs virágillatú ballagás.

Megszakad valami. S nem egyszerűen úgy, mint régen vetítéskor a moziban. Ez annál mélyebben szakad. És fáj. Mert pótolhatatlan. Ez a seb bennük marad. Ezzel válnak felnőtté, még akkor is, ha esetleg az iskolák, az osztályfőnökök majd kitalálnak valamit. Valamit, ami már nem az igazi.

Hogy ne csak az én véleményem álljon itt, megkérdeztem néhány, 30-35 évvel ezelőtt érettségizett diákomat. Némelyik közülük gyermeke révén éppen érintett.

„Én úgy éreztem 35 évvel ezelőtt, hogy ezek egyszeri és megismételhetetlen, ünnepélyes pillanatok, amiket nem lehet pótolni, valamivel helyettesíteni. Sajnos ez nagy veszteség lesz számukra. A hiányérzet örökre bennük marad”, írja egyikük. A másik együttérez a mostani diákokkal, mert „életem egyik legszebb napja volt a szerenád, a ballagás”. De úgy véli, a mostani diákok ezzel is erősödni fognak. Nagy pofon ez életük küszöbén, de a fiatalok túlteszik magukat, hiszen erősek. S mert tudom, hogy érettségi előtt voltunk a legokosabbak, kívánom, hogy tudásukat használva okosan kezeljék ezt a rendkívüli helyzetet.

Szorítsunk nekik, hogy így legyen. Aztán ha vége a vírushelyzetnek, szerveződjön számukra egy rendhagyó ünnepség, olyan, amilyenben soha senkinek nem volt eddig része. Mert megérdemlik. Hogy minden fiatalnak legyen utána is ereje a következő évekre, az életre, hogy ötven év múlva is érezze Király Imre költő szavainak igazságát: „kell néha pár bolyhos emlék, szótöredék, villanó mondatfoszlány, hogy megtaláld elhagyott gyermekarcod s magadból egy darabot visszahozzál.”