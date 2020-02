Az egyik legaktívabb SÉTAprogramosok látogatása

Hogyan áll össze az újság? Mi a szerkesztők feladata? Milyen titkok rejtőznek egy napilap készítése mögött? Ezekre, és még számos hasonló kérdésre kaptak választ a DSZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai, akik tegnap reggel tettek látogatást szerkesztőségünkben.

A Hírlap részéről Körmendi Erzsébet a szerkesztők titkos életébe vezette be a diákokat, Morva Dávid az online felületünk, a duol.hu működését ismertette, jómagam pedig arról meséltem, mik az újságírók napi feladatai, honnan szerezzük a témákat, illetve milyen kihívásokat jelent például egy hírügyelet. Az iskolából öten vettek részt a Sajtó és Tanulás program 2019-es őszi etapjában, név szerint Liber Aliz, Bodó Johanna Patrícia, Molnár Laura, Kovács Natália Leila és Vámos Viktória. Mindannyian a hozzánk látogató 11. c osztály csapatát erősítik, és bízunk benne, hogy a következő, hamarosan induló SÉTA-szezonban is legalább olyan aktívak lesznek, mint eddig voltak, illetve abban is reménykedünk, hogy a látogatás után új résztvevőket is köszönthetünk a programban, akár a 11. c-ből, akár az iskola más osztályaiból. Vámosi Viktória a friss benyomások után így írt a látogatásról: „A mai nap folyamán (2020. február 6.) a Dunaújvárosi Hírlap szerkesztőségében jártunk, ahol rengeteg hasznos információt és egy-két „kulisszatitkot” tudtunk meg az újságírás fortélyairól. A szerkesztőség tagjai nagyon kedvesek és viccesek, segítőkészek voltak.

Rengeteg dologba avattak be minket az újságírással kapcsolatban. Egyebek között azt is megtudtuk, hogy mi alapján választanak témát, rendezik el az oldalakat, és hogy sablonok alapján szokták összeállítani a laptükröt, illetve ebből adódóan nagyon sok technikai szempontnak is meg kell felelniük. Ilyen kritérium például a karakterek számának korlátozottsága, hiszen ha csak egy kicsivel is meghaladja az adott határt, akkor olyan problémák merülhetnek fel, amit csak a gyártóközponttal szorosan együttműködve tudnak megoldani. Továbbá elég részletes tájékoztatást kaptunk a nyomdai folyamatokról is, s arról, hogy milyen időintervallumban kell eljuttatni az írásokat a nyomdába. Megtudtuk, hogy milyen nehéz Jó reggeltet írni, mert nem könnyű ugyebár olyat kitalálni, ami frappáns, rövid, de azért értelme és „mélysége, súlya” is van.

Az online oldalról is esett néhány szó. Ott egy kicsi változás van a nyomtatott sajtóhoz képest, mert az anyagok többnyire azután kerülnek fel az online felületre, hogy megjelentek a napilapban. Meséltek egy kicsit az újságírás nagyon kevés hátrányáról is; például ha valamilyen baleset történik, akkor nyilván nem örül az illető, hogy ott fotózzák meg kérdezgetik, vagy ha valamilyen szakvélemény szükséges a témához, akkor milyen nehéz olyan illetékest találni, aki szívesen és hitelesen nyilatkozna. A főszerkesztővel is találkoztunk néhány pillanatra, aki abban a kevéske kis időben is meg tudott minket nevettetni. Összefoglalva: az egész látogatás nagyon jó hangulatban telt és sok hasznos információt tudtunk meg, amelyek néhány diákból – többek között a novemberi SÉTA-TÉR íróiból – lelkesedést váltottak ki.”