Az „égi áldásból” katasztrófa lett a felső emeleten élőknek

Kedden este fél tízkor érkezett a katasztrófavédelemhez a bejelentés, hogy Dunaújvárosban, a Kodály Zoltán utca 4-es számú ház negyedik emeletén a heves esőzés miatt a lakásokba folyik be a víz a padlásról.

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak a helyszínre. A lakások átvizsgálásakor azt tapasztalták, hogy a konnektoroknál és a világítótestekből folyik a víz. A padlástérben azt tapasztalták, hogy a felújítási munkák során a palafedést több helyen megbontották, amit fóliával letakartak, ám a felhőszakadásban a nagy mennyiségű víz hatására ez a fólia átszakadt, és a víz befolyt a lakásokba.

A tűzoltók értesítették az áramszolgáltatót, amely, mivel a fővezetékeken is folyt a víz, a házat áramtalanították az este folyamán. A helyszínre érkezett Lóki Richárd, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Molnár Ferenc Gábor százados, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese, akik értesítették Pintér Tamás polgármestert. Megállapításuk szerint lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mert az alanyi lakhatási feltételek adottak voltak, hiszen volt fűtés a lakásokban, így nem kellett átmeneti szállást biztosítani a lakók részére. A katasztrófavédelem munkatársai tegnap dél­előtt is újra ellenőrizték a helyszínt, és folyamatosan egyeztettek az önkormányzattal.

Folyt a víz a mennyezeti lámpából, tönkrement a lakás három helyisége

Dr. Sürü Renáta, Dunaújváros jegyzője kérdésünkre elmondta, az este folyamán a polgármester értesítette őt a helyzetről, és haladéktalanul elkezdték feltárni a lehetőségeket, hogy szükség esetén a ház 56 lakásának lakóját hol tudnák elhelyezni. Számba vették a kollégiumok, a szállók, a kemping férőhelyeit. Erre szerencsére nem volt szükség, ugyanis a lakók úgy nyilatkoztak, hogy tudnak maradni a lakásban, vagy meg tudják máshol oldani az éjszakát. Mindaddig a szükséges apparátus készenlétben állt, hogy szükség esetén elhelyezze a lakókat. A jegyző elmondta, mindezek ellenére aki most úgy gondolja, hogy olyan mértékű romosodás következett be a lakásában, hogy a lakhatást befolyásolja, annak az önkormányzat segítséget nyújt lakásmegoldással az átmeneti időszakra, amíg a javítás meg nem történik.

Varga Ivett, az E.ON Energia­szolgáltató Kft. szóvivője elmondta, kedden este azért volt szükség a teljes ház áramtalanítására, mert folyt a víz a fővezetéken, nem is volt mérlegelési lehetőségük a veszélyhelyzet miatt. Mint mondta, az átalakítást kivitelező cég megszüntette a további ázást, így a fővezeték mára ki tudott száradni. Szerdán délelőtt érkezett a helyszínre egy regisztrált villanyszerelő, aki átvizsgálta a vezetékeket, és adott egy nyilatkozatot részükre, hogy a fővezeték rendben van, így 13 óra körül a lakóházban újra visszakapcsolták a villanyt.

Sztankovics László közös képviselő ezt az információt annyival egészítette ki, hogy a regisztrált szerelő nyilatkozatát bevitte az E.ON ügyfélszolgálatára, hogy minél gyorsabban visszakapcsolhassák az áramot a házban. Tudomása szerint a negyedik szint lakásaiban csak saját felelősségre kapcsolhatták vissza az áramot, van, ahol csak részben, leszakaszolva az ázásban érintett helyiségeket. A közös képviselő felvette a kapcsolatot a vállalkozóval – ahogy már korábban is –, aki ígéretet tett a tető kijavítására. Sztankovics László tudomása szerint a tetőtér tulajdonosa felvette a kapcsolatot a beázásban érintett lakások tulajdonosaival. A tegnapi nap folyamán az érintett lakásokat statikus szakember is megvizsgálta. A közös képviselő azt is elmondta, hogy megkereste az érintett biztosítótársaságokat.

A Kodály Zoltán utca 4-es ház negyedik emeletén tíz lakás van. Nem egyenlő mértékben sújtotta őket az eset, van olyan lakás, amelyben lényegében alig van kár, és van, ahol teljes pusztítást végzett az esővíz. Többségében idős, beteg emberek laknak a szinten.

Gömbösné Hidvégi Zsuzsanna könnyeit nyelve meséli, hogy egy éve esett át teljes felújításon a lakás. Az ő lakásának ablakánál húzták fel az állványt, és felette nyitották meg a tetőt, ahol a kohósalakot a konténerbe ledobták. Állítja, a vállalkozó nyitva hagyta a tetőt, és már legalább két hete ázik, ők mentek fel, hogy fóliával, vödrökkel megvédjék a lakást. Már sírva mondja, attól fél, leszakad a mennyezet a szobában, és ha veszélyessé válik a lakás, nincs hová mennie. Azt mondja, három napig, amíg esett az eső, ázott a lakása, és hiába hívta a közös képviselőt, érdemi intézkedés nem történt.

Molnár Géza és felesége lakása is több napja ázott már, azt mondják, ők is hiába hívták a közös képviselőt. Csalódottak, mert azt ígérték nekik tavasszal a lakógyűlésen, hogy három hét alatt elkészülnek a munkálatok, de már három hónapja tart az építkezés a felettük lévő tetőtérben. Állítják, augusztus óta nyitott tető alatt laknak, mint mondták, már nyugtatókon élnek. Nagyon el vannak keseredve.

Talán a legrosszabbul Kovács Tamásék jártak, náluk három helyiségből három lakhatatlan. Kedden este arra lettek figyelmesek, hogy furcsán zümmög a nappaliban a lámpa, mintha egy bogár szorult volna bele. Lekapcsolták, akkor megszűnt a zaj, újra felkapcsolni már a zárlat miatt nem tudták. Ekkor néztek körül a többi helyiségben, és azt látták, hogy folyamatosan folyik a víz a mennyezeti szpotlámpából. Nekik azt javasolták, lehetőség szerint ne maradjanak a lakásban. Szerencsére volt hová menniük, így az éjszakában zseblámpával költöztek ki otthonukból.

Csak ma délelőtt látták meg, mennyire jól tették. Az éjszaka folyamán két szobában is leszakadt a plafonról a vakolat. Az egyik, és természetesen a nagyobb darab éppen az ágyukra, ahol aludtak volna, ha ott maradnak. Az ő lakásuk négy éve esett át teljes felújításon. Különösen szerencsétlenül jártak, ugyanis egybefüggő járófelületet alakítottak ki küszöbök nélkül, így a teljes lakásban tönkrement a burkolat, az egészet ki kell cserélniük. Ők is már hétfőn észleltek beázásokat.

A történteknek vélhetően lesz folytatása.