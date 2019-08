Az anyatej a legideálisabb táplálék a kisbabák számára

A szakemberek azt javasolják az édesanyáknak, hogy az első hat hónapban csak anyatejjel táplálják az újszülöttet, csecsemőt.

A csöppség egyéves koráig ajánlott a szoptatás, annak pszichológiai oka, a korai kötődés miatt is. Az anyatej minden olyan tápanyagot tartalmaz, amire a csecsemőnek szüksége van. Az anyatejes világnap kapcsán igazak és fontosak, amiket a témáról olvashatunk, de a szakember, Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője hozzáteszi: az emberi tényező kulcsfontosságú.

– Az anyukák egy része szeret és tud is szoptatni, de vannak olyanok, akiknek ez nem, vagy nagyon nehezen megy. Őket segítendő vannak már szoptatás-tanácsadók például, továbbá a kórházban a szülésznő, az ápolónők, valamint a védőnő is segíti az anyukákat. A szoptatás valójában egy ösztön. Tehát annak mikéntjét az anyáknak és a babáknak is tudniuk kellene. Mégis, a civilizációs ártalmak miatt ezek az ösztönök kicsit eltompultak. Árnyaltan fogalmaznék tehát ezen a téren is, és azt mondanám: nagyon fontos az anyatejes táplálás mindaddig, amíg az anyának az frusztrációt, konfliktust nem okoz saját magában – hangsúlyozza Kleinné Német Judit, majd hozzáteszi: – Nagy a nyomás az anyatejes táplálás terén.

Ugyanakkor vannak helyzetek, amikor ez nem megy. Ugyanúgy, mint a császármetszés esetében, kicsit megbélyegzettnek érzik magukat azok az anyák, akiknek nem sikerül a természetes szülés, és orvosi beavatkozásra van szükségük gyermekük világrahozatalához. Pszichológiailag ez egy nagyon nehéz helyzet, mert bűntudata keletkezhet a nőnek, úgy érzi, ő rossz anya, de legalább is rosszabb a többieknél amiatt, mert nem tudja szoptatni a kicsinyét. A védőnőknek nagy a felelősségük ilyen szempontból is, ezért hetente, illetve havonta vannak esetmegbeszéléseink, arra összpontosítva, hogy minden anya és minden csecsemő más, mindig az a fontos, aki a védőnő előtt ül, rá kell fókuszálni, úgy és abban segíteni őt, amiben és ahogyan arra neki szüksége van. Ha azt érzi a védőnő, hogy az édesanya elakadt, akkor meg kell találni az okot, hogy mitől van az elakadás. Nyilván nem pszichológusok a védőnők. Viszont, mivel nagyon korai terhességtől kezdve kapcsolatban állnak az anyával, lényeges, hogyan alakul a kapcsolatuk a várandósság alatt, az anya el merje mondani neki, mi zavarja, mitől fél. Mert általában félelem vagy nagy nyomás áll a háttérben. Az anya tépelődhet például, kinek feleljen meg, az orvos, a nagyszülő, a védőnő, a barátnő által elmondottaknak, vagy azt kövesse, amit az interneten olvasott… Azt mondom: a legjobb iránytű az anya belső hangja.

Kleinné Németh Judit azt tanácsolja az anyáknak, zárják ki a külső hangokat, ingereket, figyeljenek a belső rezgésekre, a testükre, illetve figyeljenek a babájukra, az ő jelzéseire. Hangolódjanak egymásra. Kettejük kapcsolatának, a szoptatás sikerének a figyelem és az egymásra hangoltság, az anya–gyermek közötti harmónia a kulcsa. Ha egy anya jól van, akkor jól lesz a csecsemője, az újszülöttje is, illetve fordítva: ha az anya nincs jól, akkor azt a környezete is megsínyli, hiszen kulcsszerepe van a gyermeke, a családja életében.

Az anyatejes világnap kapcsán igazak és fontosak, amiket olvasunk, de az intézményvezető hozzáteszi: az emberi tényező nem elhanyagolható, és minden kapcsolatunknak, így ennek is alapja a figyelem. Ha például türelemre inti a belső hang az édesanyát, akkor hallgatni kell rá, időt hagynia magának arra, hogy beinduljon a tejelválasztás, ne legyen ideges attól, ha a kórházban mellette fekvő anyuka már nagyon jól tud szoptatni, ő viszont még nem. Ne dőljön be ezeknek a külső hatásoknak, válassza ki azt az embert, aki segítője tud lenni ebben a folyamatban.

A szülés utáni első három hónap minden anya életében nehéz időszak, függetlenül attól, hányadik gyermekét hozza világra. Új helyzethez kell alkalmazkodnia nőként, anyaként, a kicsinek pedig a külső életet kell szoknia. Rengeteg inger ér bennünket, és ezek elterelik a figyelmünket, nem vagy nehezen tudunk értő figyelemmel lenni egymásra, gyermekünkre, figyelmeztet a szakember. Leginkább a nagyon fia­tal anyáknál fordul elő, hogy szoptatás közben is telefonjukat nyomkodják, olvassák az üzeneteiket ahelyett, hogy a kisbabájukra összpontosítanának. A jelent kellene megélni mindig! – Ez az, amit nehezen tudnak manapság az emberek, éppen a rengeteg inger miatt. Mikor esek már teherbe? Mikor mozdul meg a baba? Milyen lesz, ha megszületik? Mikor tanul meg járni? Előre figyelnek, mindig mást akarnak, közben nem élvezik – pontosabban nem élik meg igazán – éppen azt, amiben benne vannak. Csakhogy ezáltal éppen a kapcsolataik károsodnak, amelyekhez türelem, figyelem, elmélyülés, idő kell. Éljünk a mának, a pillanatnak, mert az anyává válás, az anyaság minden nap új és új csodákat tartogat.