Az anyagi nehézségek ellenére is erőn felül teljesítették az évet

A Jószolgálati Otthon Közalapítványról legtöbbünknek először a színvonalas, érzelmekkel teli műsorok, csupaszív dolgozók és szeretetteljes ellátottak jutnak eszünkbe. A színfalak mögött azonban sok a nehézség, a dolgozóknak rengeteg akadályt kell leküzdeniük ahhoz, hogy a jószolisok a körülményeikhez képest a lehető legteljesebb életet élhessék.

Nehéz évet tudhat maga mögött a Jószolgálati Otthon Közalapítvány mindkét intézménye – erről Kecskés Rózsa igazgató asszony számolt be. A szociális ágazatban dolgozóknak nincs könnyű dolguk, több szempontból sem. Ahhoz, hogy az ellátottaknak mindent biztosítani tudjanak, fillérre pontosan megtervezett költségvetésre volt szükség, amellett, hogy az üzemeltetési költségeken is igyekztek spórolni – pazarlásról szó sem lehetett. Az igazgatónő rávilágott arra is, hogy az ellátottak gyógyszerköltségei kiugróan magasak, közel hétszázezer forintot kell fordítanuk ezekre a készítményekre. Érthető, hiszen a Bercsényi úti bentlakásos intézményben sokan már idősek, több betegséggel is küzdenek. A kor, a betegségek pedig benyújtják a számlát: tavaly három, januárban pedig egy újabb ellátottól kellett végső búcsút venni. Ezt feldolgozni az egész közösségnek nehéz, ám a megüresedett hely másoknak új esélyt jelent: jelenleg 31-en vannak várólistán.

A tavalyi év nehézségeit fokozta több hatósági ellenőrzés, a teljesség igénye nélkül a Fe­jér Megyei Kormányhivatal, az ÁNTSZ, a munkaügy és a szakmódszertani központ is ellenőrizte a Jószolgálati Otthonban folyó munkát, ám az ezekkel járó adminisztrációs teendők ellenére is öröm az ürömben, hogy mindenhonnan elismerő véleményt kaptak és mindent rendben találtak.

A jószoli két intézményében összesen 56-an dolgoznak, a gondozóházban három műszakban. Ez a minimum szakemberszám, s ha valaki szabadságra megy vagy beteget jelent, komoly szervezésre van szükség a lefedettséghez. Nem csoda, a közalkalmazotti bértábla nem kecsegtet „versenyképes” bérrel, így rengeteg a pályaelhagyó a szociális szférában is.

Kecskés Rózsa azt mondta, szakemberhiány ide, anyagi nehézségek oda, a szakmai színvonalon mindez nem látszik, az ellátottak pedig, vagy ahogy ő fogalmaz „fiataljaink” ebből nem éreznek semmit. A fejlesztésükhöz szükséges eszközök adottak, ráadásul rendszeresen van részük élményekben is. 2019-ben négy táborban vettek részt a jószolisok, jártak például a Balatonnál és Miskolctapolcán is, valamint azok az ellátottak, akiknek fizikai állapotuk engedi, havonta egy fővárosi kiránduláson vehettek részt, ahonnan élményekkel telve tértek haza. Az Egészségmegőrzési Központ közreműködésével havi rendszereséggel tartanak az ottani szakemberek egy ifiklubot a jószolisoknak.

A Jószolgálati Otthonhoz köthető eseményeket, rendezvényeket évek óta kísérjük figyelemmel. Az önkéntesek hetén fogadják az intézményeikben azokat a segítőket, akik hozzájárulhatnak az ellátottak tartalmas időtöltéséhez, legyen szó akár közös éneklésről, élményfestésről vagy kutyás bemutatóról. A szeretethét karácsony előtt szintén hasonlóan működik, karácsonykor pedig maguk a jószolisok kedveskedtek egymásnak egy kis műsorral, apró ajándékokkal. Meg kell említeni a jószoli gálát is, aminek már hagyományosan a Bartók kamaraszínház ad otthont, és amin a gondozottak és a dolgozók együtt lépnek színpadra zenés, táncos produkciókkal.

A gála mellett szintén a Bartókban mutatták be a páratlan összefogás eredményeként született Dzsungel könyve feldolgozást, a darabban együtt játszottak a jószolisokkal a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai. A közös munka egyébként egy nyertes projekt gyümölcse, a PwC (Price­waterhouseCoopers) Magyarország „Másokról szól” című pályázatán indultak, s nyertek is a darabbal. Rózsa azt mondja, rengeteg munka van a produkció mögött, de sokat adott ez a lehetőség a fiataljaiknak. Szakmai sikerről árulkodott a szociális munka napjának gálaműsora is, amelynek a végén a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kollektívájának egyik oszlopos tagját, a szociális gondozó-ápolóként tevékenykedő Vizin Helgát is kitüntették a szociális munka díjával.

Az igazgatónő elmondta, a munkaterápiás foglalkoztatás keretein belül az ellátottak által készített kézműves termékekből tavaly 770 ezer forint bevétel keletkezett. Vásároztak a Mikulásházban, a Waldorf-iskola vásárában, és ide tartozik a Csibész Csibefalodával folytatott együttműködés, amely során hűtőmágnesek megvásárlásával támogathatták a jószolisokat az étterem vendégei.

Kovács Rózsa elmondta, decemberre már elfáradt a csapat, de már szervezik a 2020-at. Az autizmus világnapja alkalmából rendezett szemléletformáló minifesztivált már tervezik, és gyűlnek az ötletek a napköziotthon fennállásának 30. évfordulóját ünneplő szülinapi rendezvényre is.