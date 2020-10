Az álmok mindig megvalósulnak

Nikola Tesla megváltoztatta a világot. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, olyanokat, mint a többfázisú villamos hálózat, a váltakozóáramú motor, a takarékos világítás, vagy a távirányítás. Voltak olyanok is, amik nem terjedtek el igazán. Ilyen például az energia vezeték nélküli továbbítása. Neki már 1890-ben sikerült megoldania, hogy több mint két mérföldes távolságból áramot juttasson egy villanykörtébe, de azóta ez a forradalmi technológia nem lépett előbbre. Most viszont az új-zélandi Emrod csapata kidolgozott egy biztonságos módszert. Úgy tűnik, az igazi álmok addig nem nyugszanak, amíg meg nem valósulnak!

Vezető képünk illusztráció.