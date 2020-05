Az álláspont nem változott a Dunaferr helyzetével kapcsolatban

Tovább folytatódott a Dunaferr helyzetéről kialakult vita, amelyre a Parlamentben újfent „rácsatlakozott” Kálló Gergely országgyűlési képviselő, és megszólalt a témával kapcsolatban dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos is.

Kálló Gergely, Fejér megye 4. sz. vk. országgyűlési képviselője, „nehézipari szakember” legjobb tudása szerint ismét felszólalt a Parlamentben, beszédét – megfogalmazása szerint – ezúttal is gazdaságelméleti passzussal kezdte. Ami persze nem gond, csak kérdés, hogy értette-e, miről beszél. Az érettségivel a Parlament padsorait koptató és a törvényalkotási bizottság jogelméleti kérdéseihez is értő(?) Kálló már úgy gondolja, hogy a gazdaságelméleti kérdések is fekszenek neki. Úgy tűnik, mindegy, hogy mit mond, csak beszéljen. Ezúttal is a Dunaferr volt a téma.



A munkahelyek védelme prioritás

Elmondása szerint mindent meg kell tenni, hogy a munkahelyek megőrzésre kerüljenek. Bármennyire is meglepődik a képviselő ezen, de ebben az egyben azért egyetértünk vele. Persze, ha elolvasta volna a Dunaferr cégvezetője nyilatkozatait, ő egyetlenegyszer sem jelentette ki, hogy létszámleépítésre készül, arra ugyanis 2020. december 31-ig moratórium van. A Dunaferr cégvezetője arról szólt a dolgozóknak írt levelében, hogy a nem közvetlenül a termelésben dolgozó mintegy 1000 fős munkavállalói létszámot (persze kérdés, hogy ki számít annak, mert ez munkaköri besorolás kérdése – a szerk.) csökkentett munkaidőben fogja foglalkoztatni, amiért arányosan annyival kevesebb bért fizet. Erre a helyzetre lehet igénybe venni egyébként nemcsak a vasműnek, hanem minden gazdasági vállalkozásnak, amelyek ezt igénylik a Magyar Kormány által épp erre a három hónapos nehéz időszakra kidolgozott bértámogatási rendszerét. Ehhez rendezett munkaügyi kapcsolatok és időben kifizetett bérek kellenek. Ez utóbbi a múlt hét végére kiegyenesedett, azaz a korábban május 15-ig ígért bérek a múlt hét pénteken megérkeztek a dolgozókhoz. Ez tehát nyitott könyv mindenki számára, csak „olvasni” kellene belőle!



Az ITM a bértámogatás rendszeréről

Fejér megye 4. vk. ország­gyűlési képviselője felvetésére Schanda Tamás János, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára reagált. Az államtitkár válaszában utalt Magyarország legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervére, ami a már előbb említett bértámogatási rendszert is magában foglalja. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, az államtitkár elmondta, hogy 3953 munkáltató, mintegy 54 ezer munkavállalójának kínál védelmet az előbb említett intézkedési csomag. Az államtitkár felhívta a figyelmét Kállónak arra, hogy a bértámogatási rendszert a Dunaferr is igénybe kívánja venni. Idézte a vasmű cégvezetőjének azon mondatát is, amely szerint rendezettek a kapcsolataik a kormányzattal, benne az ITM-mel is. Az államtitkár visszakérdezett, hogy a jobbikos Dunaújváros milyen támogatást nyújt a vasműnek?

Viszontválaszában Kálló személyeskedő nyilatkozatot tett, „a körzet ipari miniszteri biztosára”, dr. Galambos Dénesre utalva, számon kérve rajta, hogy egyáltalán volt-e az utóbbi években a Dunaferrben, mit tett a Dunaferrért. Ezt követően az államtitkár újfent figyelmébe ajánlotta Kállónak a Dunaferr cégvezetője hét végi nyilatkozatából idézett szavait, és nyomatékosította a kormány munkahelymegtartó és -teremtő szándékát és intézkedéseit.



Szavaik hangosak, tetteik némák

A Parlamentben „megszólított” dr. Galambos Dénes lapunknak elmondta:

Sem a jobbikos országgyűlési képviselő, Kálló Gergely, sem a jobbikos polgármester, Pintér Tamás nem kereste meg a Dunaferr munkavállalóinak helyzetével kapcsolatban!

Majd hozzátette, hogy a dunaújvárosi Jobbik helyi politikai vezetői esetében is érvényes az, amit hétfőn Dömötör Csaba államtitkár mondott a Parlamentben: „Szavaik hangosak, a tetteik némák“.

A Jobbik azokkal a baloldali pártokkal állt össze szövetségbe Dunaújvárosban is, amelyek a korábbi válság idején adót emeltek, privatizáltak, elbocsátottak, privatizáltak, és segélyalapúvá tették a magyar gazdaságot. Ez a furcsa szövetség nem fogja elősegíteni a munkahelyek megvédését és új munkahely létrehozását a térségünkben.

A miniszterelnöki biztos jelezte, hogy az elmúlt hetekben azokat a vállalatokat, amelyek megkeresték – a koronavírus elleni védekezés közben is – folyamatosan támogatta. Segít a Momert Zrt.-nek új beszállítási lehetőségeket találni, a keddi napon a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetőjével fog a vállalat aktuális helyzetéről és a fejlesztési terveiről egyeztetni. Tárgyalásban van a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetés-ösztönzéssel foglalkozó háttérintézményével, hogy közösen egy újabb nagybefektetőt hozzanak az Iváncsai Ipari Parkba, és múlt héten bejelentett 150 új munkahelyen túl a következő hetekben újabb több száz új munkahely létrejöttét tudják bejelenteni a térségben.



Az álláspont nem változott a Dunaferrel kapcsolatban

Galambos Dénes jelezte továbbá, hogy az álláspont nem változott a Dunaferr helyzetével kapcsolatban: 2019-ben a kormányzat és az előző fideszes vezetésű önkormányzat is jelezte, hogy a kormány kész állami résztulajdonszerzés révén – az uniós szabályokkal összhangban – a környezetvédelmi beruházásokat és a munkahelyek megtartását támogatni. Sajnálatos módon a menedzsment, Pintér Tamás jobbikos polgármester, korábbi ország­gyűlési képviselő és Kálló Gergely országgyűlési képviselő ezt az ajánlatot elutasította, és azóta is kampányt folytat az állami résztulajdonszerzés ellen.

Szijjártó Péter miniszterrel ettől függetlenül több körben tárgyalást folytattak az orosz tulajdonosi körrel, aminek köszönhetően a 350 fős létszámleépítés visszavonásra került, és megkezdődött a vállalat gazdasági átvilágítása, amely alapján a kormány a vételi ajánlatát meg tudja tenni. Az orosz fél nem utasította vissza mindeddig az állami tulajdonszerzési szándékot, ugyanakkor a koronavírus a tárgyalási folyamatot lelassította. A miniszterelnöki biztos kiemelte, hogy a kormány a gazdaságvédelmi akciótervben bemutatott bértámogatáson és az állami résztulajdonszerzésen túl közvetlenül nem tud támogatást nyújtani a vállalatnak, mivel az Oroszországgal szembeni uniós szankciók továbbra is érvényben vannak. A miniszterelnöki biztos kérte a Dunaferr menedzsmentjét, hogy dolgozzon ki egy intézkedési tervet a munkahelyek megtartására vonatkozóan. A bértámogatás kérdésében pedig a vállalat amint benyújtja a támogatási igényét, azt az illetékes kormányzati szervek el fogják bírálni.

Amennyiben a vállalat menedzsmentje és a jobbikos városvezetés másfajta állami támogatási formákat akar a jogszabályokkal ellentétesen kikényszeríteni, akkor a tudomásul fogják venni a kérést, és visszavonják a kormány vételi ajánlatát, és bíznak benne, hogy az orosz tulajdonos továbbra is tudja pénzügyileg támogatni a vállalatot.