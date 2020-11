Az aktív fertőzöttek száma átlépte a nyolcszázezret Olaszországban

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.22. – 257. nap

Reggel körbejártam a park összes kávézóját, de ma egyik sem nyitott ki. Két kilométert gyalogoltam mire sikerült vennem egy kávét és egy lekváros kiflit. A vendéglátó egységek csak elvitelre szolgálhatnak ki a vörös zóna szabályai szerint, és emiatt a mosdó használata sem megengedett.

A kávézó előtti szemeteskuka közelében szürcsöltem a forró kávét, amikor megjelent egy fiatal férfi egy hatalmas kutyával. Felém tartottak, és amikor mellém értek, a férfi belendített egy hatalmas zacskó kutyakakit a kukába, és ettől el is ment az étvágyam.

A Covid megelőzésére irányuló kommunikációs (nem nevezném reklámnak) kampányok igen változatosak az ország területén, szinte minden régiónak, nagyobb településnek van sajátja.

Lombardia plakátjain a következő kérdések olvashatóak:

Maszkot vagy lélegeztetőt viselni?

Gyakran kezet mosni vagy mosni kezeinket?

Megállítani a vírust vagy megállítani az egészségügyi rendszert?

Elkerülni a zsúfolt helyeket vagy zsúfolni az intenzív osztályokat?

A Genova-i buszok hátulján pedig:

Jobb megelőzni mint kremálni!

Alto Adige régió (Svájccal és Ausztriával határos) lakossága számára tömeges tesztelést szerveztek ezen a hétvégén. A 350 ezer meghívott közül 200-250 ezer tesztelőre számítottak, de délután négyre már több mint 322 ezren leteszteltek.

A tesztelők között több mint 3000 tünetmentes fertőzöttet azonosítottak, akik azóta karanténba kerültek. Alto Adigében a vírus Rt értéke 1,5, (a vírus reprodukciós rátája) ami azt jelenti hogy 1 fertőzött átlagosan 1,5 személynek adja tovább a fertőzést. A tünetmentesek izolálása nélkül a fertőzöttek száma rövid időn belül elérhetné a 95000-t is.

Alto Adige lakosságának 1%-a tünetmentes fertőzött (ami közel sem alacsony, 100-ból 1), de Szlovákiában rosszabb a helyzet, a lakosság 1,5% tünetmentes fertőzött.

Amíg a kontakt kutatás és a tünetekkel rendelkezők tesztelése a potenciális fertőzöttek mihamarabbi kiszűrésére szolgál, a tömeges tesztelés által a tünetmentesek kerülnek előtérbe, akik nem is sejtik magukról, hogy fertőzöttek lehetnek, és a fertőzést tovább is adhatják.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 805947 az elmúlt huszonnégy órában 28337 az új fertőzött, közülük 5094 (17,98%) Lombardia régióban van.

34279-en (+217 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3801(+43) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 767864-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 553098-an gyógyultak, közülük ma 13574-en.

Az elhalálozottak száma 49823, közülük a mai napon 562-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1408868.

A fertözöttek száma 2,05%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 188747 teszt által 28337 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 22. 15,01% 188747 teszttel +28337,

nov. 21. 14,66% 237225 teszttel +34767,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 19. 14,46% 250186 teszttel +37595,

nov. 18. 14,6% 234834 teszttel +34283,

nov. 17. 15,44% 208548 teszttel +32191,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 15. 17,4% 195275 teszttel +33979,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 13. 16,04% 254908 teszttel +40902,

nov. 12. 16,2% 234672 teszttel +37978,

nov. 11. 14,6% 225640 teszttel +32961,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 09. 17,1% 147725 teszttel +25271,

nov. 08. 17,06% 191144 teszttel +32616,

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 15,01% (minden 100 tesztből 15 pozitív), Lombardia tesztaránya 17,09 % (100 tesztből 17 pozitív).

Bár az aktív fertőzöttek száma átlépte a nyolcszázezret, úgy tűnik, a járvány ezekben a napokban stabilizálódik; fent vagyunk a sokat emlegetett “plateau”-n, azaz a második hullám tetején.

Kacziba Andi