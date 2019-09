Dunaújvárosi lánglovagok országos sikere

A közelmúltban rendezték meg Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem toronyépületében a XX. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó Bajnokságot.

A versenykiírás szerint a tűzoltóknak teljes védőfelszereléssel, légzőkészülékkel, azaz közel 25 kg-os súllyal kellett feljutniuk a 23. emeletre. Egyéniben, illetve párosban is lehetett nevezni, bár a nemzetközi versenyeken a páros formáció elfogadott, hiszen a valódi tűzoltói beavatkozásoknál is közösen, egymásra utalva hajtják végre a feladatokat a lánglovagok. A VÉD-Sz Kft., a dunaújvárosi papírgyári tűzoltóság egy egyéni és két páros indulóval képviseltette magát az országos mezőnyben.

Menni kell, hogy legyőzzük magunkat

A 23 emeletet a lehető leg­gyorsabban kellett végigfutniuk, így korcsoportjukban a bronzéremig jutott a 44 éves Lemler György és 24 éves Séder Norbert. Őket kérdeztem az intézmény tűzoltó laktanyájában található lovagteremben a megszámlálhatatlan serleg és oklevél között.

– Kétpercenként indítanak versenyző párosokat, gyakran az is előfordul, hogy a párosok utolérik egymást, ilyenkor előzni kell. A verseny helyszíne ezúttal a SOTE 88 méter magas toronyépülete volt a maga 23 emeletével. Az öcsém egyéniben is indult, ő csupán két századdal maradt le a dobogó legfelső fokáról, párosban azonban sikerült a győzelem számukra, korcsoportjukban aranyérmet hoztak haza a 40–45 éves korosztályban. Mivel mindig a fiatalabb versenyzőhöz igazodik a korcsoport nevezése, mi az egészen fiatalok, a huszonévesek között indultunk. De menni kell, hogy legyőzzük magunkat és a többieket is, a cél, hogy a legjobbak legyünk – tudtuk meg Lemler Györgytől.

Néhány lépcső

– Nagyon büszke vagyok a Gyurira, mi is csupán két századdal maradtunk le a második helyezésről tette hozzá Norbert. – Együtt és csak néhány lépcső különbséggel lehet haladnia a párosnak a verseny során. Egyébként a főnökeink mindenben támogatnak bennünket, a versenyekre igazolt távolléttel mehetünk és mindig kapunk lehetőséget a felkészülésre is.

A lépcsőfutó versenyen kívül a legerősebb tűzoltó versenyen is indulni szoktak. Itt más típusú megmérettetésről van szó, mint a mostani. Bár itt is kell ugyan lépcsőzni, de tömlőt is húz a versenyző, egy fémtömböt is el kell ütni, valamint egy 90 kilós babát is menteni kell. De az országos szakmai versenyen is rendszeresen részt vesznek, ahol például óriási füstben kell végezni a felderítést, sőt a víztoronynál megrendezett versenyeken is rendszeres indulók, amelynek magassága egy tízemeletes házénak felel meg. E versenyben Norbi az abszolút címvédő, ahogy megtudtam.

– A versenyeken teljes felszerelésben veszünk részt sisakkal, légzőkészülékkel, hátunkon sűrített levegős palackkal, amelyben 25 percre elegendő levegő van. Ha gyorsan szívja az ember, a nyomásesés miatt nagyon lehűl, akár jégdugó is keletkezhet benne, amin egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen lehet átszívni a jéghideg levegőt. A verseny alatt az adrenalin dolgozik, utána jön némi kellemetlenség, néhány napig előfordul, hogy nincs hangja az embernek. A felszerelés 27 kilós többletsúlyával, most a tizedik emelet körül értük el a holtpontot.

Bízhatunk bennük

Gratulálunk a sikereitekhez, és hogy országosan is a legjobbak közt vagytok, megnyugtató érzés, hogy ti jöttök a dunaújvárosiakhoz, ha baj van.

– Mi csak különösen nagy baj esetén megyünk a lakossághoz, mert a papírgyár létesítményi tűzoltói vagyunk – mondták el a nyertesek.