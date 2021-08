Augusztus a kertben, már szüretelhetünk

Lassan eljön a szüret, a betakarítás időszaka a kiskertekben is. Ez persze nem jelenti azt, hogy augusztusban ne lenne a gazdának rengeteg, fontos tennivalója a tercián.

Lássuk, mik a legfontosabb teendők. Mivel néhány nagy zuhé volt az utóbbi hetekben, itt az ideje a gereblyézésnek, a gazok eltávolításának. Gyorsan nő a kertben a gyom, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőle, hogy ne fajuljon el a helyzet.

A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység. A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel, és szedjük le róla azt, ami már megérett. A bokrok, fák alá hullott gyümölcsöket mindig gyűjtsük össze, hogy ne fertőzze meg a fán érő társait. Leginkább ne készítsünk belőlük cefrét, ami régi szokás a kiskertekben, mert a földre lehullott, szennyezett, rothadásnak indult gyümölcsből minden lesz, csak jó minőségű pálinka nem. A kiskertekben most már naponta szedhetjük a paprikát, a paradicsomot, érnek a tökfélék, az uborkák és más zöldségfélék is.

De mit csináljunk a felesleggel, amiből mindig van bőven? (Mi eddig kétszer szedtünk a paradicsomból, de már most gondjaink vannak, mit kezdjünk majd vele.) Lehetőség van bőven, hiszen savanyúságot tehetünk el télire, a paradicsomból készülhet ketchup, sőt, fagyaszthatunk is. Bármit is teszünk, első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt „raktározni” kezdjük a zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át. Nézzük meg, nincs-e rajta kártevő, a zúzódott, elszíneződött darabokat mindig válogassuk ki.

Ha úgymond nyersen szeretnénk megőrizni például az almát vagy a sárgarépát, akkor fel kell mérni, rendelkezünk-e olyan kamrával, amely körülbelül 15 Celsius-fokos. Azt is figyelembe kell venni, hogy a különböző gyümölcsöknek, zöldségeknek eltérő hőmérsékletre és páratartalomra van szükségük a sikeres tároláshoz. A zöldségek esetében az is megoldás, ha a földben hagyjuk: amíg a talaj meg nem fagy, addig a növényeket, például a sárgarépát, a fehérrépát, a burgonyát közvetlenül a kerti ágyásban is tárolhatjuk.

Ebben az időszakban gyűjthetjük össze az évelő kerti- és szoba­növények, a sziklakerti növények, a fák és a bokrok magjait, valamint most metsszük le a fiatal hajtásokat évelő növényeinkről.

Augusztus közepén meg lehet próbálkozni egy másodvetéssel, hiszen a gyorsan fejlődő zöldségek közül jó párat leszüretelhetünk még a fagyok beállta előtt. Így ősszel is biztosan lesz majd folyamatosan saját termésünk.

Ilyenkor már gondolkodhatunk a természetes táp­anyag-utánpótlásról is. Humusszal fejtrágyázhatunk, de a talajt is meglocsolhatjuk vele.

A zöldmetszés is most esedékes. A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, augusztus közepéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozást végezhetünk el. A szélső részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, ami egyben növeli a korona belsejének gerjesztő aktivitását. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt három héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint augusztus elején célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

Augusztusban újratámadnak a meztelen csigák. Gyorsan szaporodnak, úgyhogy a legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal lépjünk, bár nem mindegy, hogyan védekezünk ellene. A legegyszerűbb védekezési mód: menjünk ki este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze azokat. Dobjuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott elpusztulnak.

(Forrás: agrarszektor.hu)