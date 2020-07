Átépítik a hidat, addig kerülővel közlekedik a járatos autóbusz

Némi túlzással mondva, de közel járva az igazsághoz, „emberemlékezet óta” nem nyúltak szakemberek a településre Előszállás felől bevezető úton található közúti hídhoz. Most felújítják, ezért a járműforgalom elől augusztus 1-től várhatóan egy két hónapos időszakra lezárják.

Alapos érdekegyeztetés után kezdenek hozzá

A településen átvezető a 6211 jelű Előszállás–Nagykarácsony összekötő út 4+600-6+500 km-szelvény közötti szakaszán, ami magában foglalja a Sóhordó utat is, szintén felújítási munkák folytak az elmúlt hetekben. Ezt a tevékenységet egészíti ki az említett híd rekonstrukciója.

Mivel ez idő alatt zajlik a nagy nyári betakarítás is, ezért a munkát koordinálók (a felújítók a település vezetésével egyeztetve) erről a szakaszról ideiglenesen levonulva, elegánsan helyet adtak a mezőgazdasági szakemberek szállító járműveinek, hogy az erősen csapadékérzékeny munkájukat minél előbb és zavartalanul tudják végezni. Jelenleg már jó ütemben folytatják a feladatukat.

A lezárt híd miatt gondolniuk kellett az abban az irányban lévő külterületen, régi nevén, a Szőlőföldeken lakókra is. A faluba való bejárásuk és az autóbuszjáratok elérhetőségének biztosítására egy gyaloghidat építettek a számukra.

Az autóbusz-közlekedés menetrendje is megváltozik

A Volánbusz Dunaújváros–Dunaföldvár–Nagykarácsony között közlekedő járatai Előszállás érintése után, a Daruszentmiklós, Mezőfalva, Nagykarácsony–Sóhordó úton fognak járni a jelzett időszakban. Természetesen a visszavezető út is ezzel a kerülőszakasszal egészül ki. A menetidő is hosszabbá válik.

Egy kis türelemre lesz szükségük az utazóknak

Az ezen az útirányon közlekedő járatok az eddigi 35,9 km-t 59 perc alatt tették meg. A kerülő út igénybevételéhez az autóbuszok a Nagykarácsony Sportpályától 25 perccel korábban indulnak.

A Dunaújvárosba való bejutásra van egy másik útirány is, a Mezőfalva–Nagyve­nyim. A távolság 24,3 km, amit 36 perc alatt tesznek meg az autóbuszok. Ez az ott „diákjáratnak” nevezett lehetőség, ami iskolai napokon és nyilván nem az általános műszakkezdések elérésére lett létrehozva.

Lesz még egy érdekessége a mostani, kényszerű buszozásnak

A Dunaújvárosból naponta 6.45-kor induló járat Előszállás felől, az említett felújítás alatt álló hídig közlekedik, ahogy a visszavezető útját is onnét kezdi meg 8.00-kor. Csakhogy ez a pont a legközelebbi házaktól majd 1 km-re található. A többség értelemszerűen távolabb.

Türelem és megértés. Erre van szükségük az ott lakóknak a következő hónapban, hogy utána újból gondtalanul használhassák majd a megújult útjukat, valamint a hidat, ami összeköti őket a szomszédjaikkal.