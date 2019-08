Arany érdemkereszt kitüntetésre érdemesített településvezető

Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere állami kitüntetésben, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztben részesült az államalapítási ünnep alkalmából tartott ünnepségen.

A díjat dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes adta át a Belügyminisztérium központi épületében. A kitüntetés kapcsán interjúvoltuk meg a polgármestert, aki beszélt az útról, amit eddig tettek meg a település életében. „Perkáta nagyközség gazdasági és kulturális életének fejlesztését szolgáló eredményes településvezető és közösségépítő munkája elismeréseként.” – ez áll az oklevélen, amelyet a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel együtt vehetett át Somogyi Balázs.

– Korábbi kitüntetése kapcsán úgy nyilatkozott, hogy ez a település érdeme is.

– Az én munkámat nagyon nehéz szétválasztani a helyi polgároktól, és nem is szeretném, tehát ezért is nyilatkoztam azt, hogy – ugyan egy kitüntetést egy-egy személy kap –, ezáltal nemcsak annak a személynek a munkája van elismerve, hanem azé a közösségé is, akinek a képviseletében kapta. Ezért tekintem én ezt a díjat egész Perkáta elismerésének.

– Polgármesteri tevékenységének mely területeiről érzi úgy, hogy e kitüntetéshez vezettek?

– Legegyszerűbb, ami ilyenkor eszébe jut az embernek, az infrastrukturális fejlesztések. Ezek tulajdonképpen a leglátványosabbak: a kastély főépületének a felújítása számít a legnagyobb sikerünknek. Nyilván, összegszerűen is ez volt a legnagyobb pályázatunk, nagyon gyorsan kellett lépni, mert ugye tartalék keretből kaptuk meg a forrást, és sietve kellett befejezni, megvalósítani a felújítást, ahhoz képest, hogy mennyi idő lenne az valójában. A hamarosan megnyíló új óvoda-bölcsőde szárny nagyon komoly előrelépés számunkra. Általában az emberek számára az egyik legfontosabb az oktatás- és az egészségügyi helyzet, épp ezért úgy gondolom, hallgattunk a szavukra, illetve ha külön nem is mondták, tudjuk, hogy melyek a legfontosabb igényeik. Az orvosi rendelőnek a bővítése szintén sokat jelent, ott már ténylegesen működik a fogorvosi ellátás, egy helyre tudtuk hozni a háziorvosi, védőnői funkciókkal.

Továbbá vannak olyan pályázatok, amelyek nem az infrastrukturális fejlesztést szolgálják. Ezeken belül talán a legnagyobb az EFOP pályázatunk, amely által közel 170 perkátai fiatalt tudunk támogatni ösztönzőkkel, amelyek vagy anyagi előnyökkel járnak, vagy pedig lakhatási támogatást adnak. Infrastrukturális része is van a pályázatnak, amelynek köszönhetően hat lakást felújítunk a kastély egyik oldalszárnyában, ahova a projekt előírásainak megfelelően költözhetnek be fiatalok. Büszkék vagyunk arra is, hogy a civil szervezetek jól működnek Perkátán. Nagyon sok pályázaton indulnak, nyilván karöltve az ÁMK-val, ami szintén nyert már több pályázatot programok megvalósítására. Ezek a néhány milliós pályázatok is óriási eredmények, amiből meg tudnak valósítani programokat, ahogy itt láthattuk ugye most, az állami ünnepen az Ifi Fesztet.

– Milyen érzés az érdemkereszt?

– Természetesen jó érzés, hogy ha az embernek a munkáját, eredményeit elismerik. Nyilván azért is volt különleges ez, mert a környékbeli településeken ismernek minket, sőt, Fejér megyében is, de az, hogy egy állami vezetés is gondol arra, hogy egy települési polgármestert, ezáltal egy települést elismerjen, az mindenképpen fontos.

– Milyen visszajelzéseket kapott a környezetéből?

– Abszolút jókat, rengetegen gratuláltak, közelről és távolról, Perkátáról és Perkátán kívülről egyaránt. Ez azóta is folyamatosan tart, bárki meglát, akkor megemlíti. Ha pedig személyesen nem találkoztunk, akkor telefonon, chaten, interneten, keresztül számos visszajelzés történt. Az erdélyi testvértelepülésünkről is érkezett gratuláció, tehát ők is hallották a hírt, meg hát számos ember megosztja ezt, publikálja, és ezáltal nagyon sok mindenkihez eljut. Tudom, hogy a mai világban nagyon sok mindent lehet kommentálni, de én csak a pozitív részét érzem ennek. Aki meg esetleg ezt megkérdőjelezi, az lehet politikai szándékból teszi, de pont ezért is mondtam a legelején, hogy nem egyéni kitüntetésnek érzem, hanem egy közösségének is, s úgy gondolom, ezt azért az emberek nagy százaléka el is ismerte. Néhányan szólítottak fel, hogy nem szerénykedni kell – nyilván ezt pozitívan kommunikálták –, de mondtam, hogy ezt komolyan így gondolom.

– Hogyan csatlakozhat egy polgármester a települése közösségi életéhez?

– Ez összetett. A napi munkámban számos emberrel találkozom, kénytelen-kelletlen együtt kell dolgozniuk velem, tehát nem is tudnak kikerülni. Azt persze tudom, hogy a polgármesterség sokszor magányossá tesz. A negatív kritikát nehezebben bírják az emberek a szemünkbe mondani, de én a polgármesterségem elejétől hangsúlyoztam azt, hogy nagyon fontosnak tartom a civil szervezetek munkáját. Magam is számos civil szervezetnek a tagja vagyok, illetve már a polgármesterségem előtt több civil szervezetben dolgoztam – köztük a VELED-hez hasonló ifjúsági egyesületben –, illetve más, közösségépítő egyesülethez is csatlakoztam. Nekem nem volt ez újdonság, hiszen pont abból a civil szférából érkeztem a polgármesterségbe, amihez tulajdonképpen most is kapcsolódunk, s én számos perkátai civil közösséget ösztönöztem arra, hogy alapítson egyesületet.

A település erejét leginkább azok a közösségek mutatják, amelyek a civil egyesületekben valósulnak meg. Minél több civil szervezet van egy településen, annál több ember lehet a közélet része. Itt Perkátán is biztos, hogy több száz emberre tehető azoknak a civil szervezetben tagságot, önkéntesmunkát vállaló embereknek a száma, akik most is dolgoznak, illetve az elmúlt évtizedekben is dolgoztak; ez a hagyományőrzéstől, a sporton keresztül, a kultúrán, a hit­életen, a karitatív tevékenységen, az egészségmegőrzésen, természetvédelmen át számos területen történhet. Én mindenkinek javaslom azt, hogyha ilyen szándéka van, akkor vágjon bele, valóban számos egyesületnek a működésébe segítő szándékkal folyik bele az önkormányzat. Tudjuk azt, hogy minél több ember, annál több igény, konfliktus is megjelenik, de hát azért vagyunk, hogy ebben segítsünk, és mindig mindenki megtalálja a saját boldogulását.

– Ez például hozzá segíti-e önt ahhoz, hogy közvetlenebb legyen az itt lakókkal a kapcsolata?

– Természetesen, ez a legfőbb kapcsolattartási forma – hiszen nem jár le mindenki a hivatalba, hogy elmondja a gondját nekem. Ilyenkor nyílik lehetőség beszélgetésre a település fejlesztése, a programok kapcsán, azok pont a rendezvények, vagy a rendezvényekre való előkészületek. Általában itt lehet a legtöbb emberrel találkozni. Egy rendezvényen, ha ott tölt az ember néhány órát, akkor akár több száz emberrel is találkozhat, valakivel hosszabban, valakivel rövidebben tud beszélni, de a helyszínen, egy lazább környezetben aránylag komoly témákról is lehet beszélni. Tehát mindenképpen ezért fontosak a civil szervezetek, mert az ő rendezvényeiken keresztül nagyon sok emberhez el lehet jutni.

– Milyen tervei vannak az elkövetkezendő időkre? Miket szeretne elérni Perkátán?

– Nagyon sok feladat van, nyilván nem azt mondom, hogy 12-13 év után az út elején járunk – mert ezt nem is lehetne mondani –, de azt is látjuk, hogy attól, hogy eredmények vannak, az még nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk és elégedettek lehetünk. Bizonyos feladatokat megoldottunk, vagy megoldottunk egy időre. Azt látom, hogy az épületeknek a felújítása az nagyjából már a végéhez ért. Feladatok még vannak, például a kastély két oldalszárnya, amit egésszé tehetne egy beruházás, de a többi intézménynél is az elmúlt 10 évben volt valamilyen szintű, vagy teljes rekonstrukció. Ami nagyon fontos, az a polgármesteri hivatal. Természetesen mindig úgy intézzük, hogy bármilyen pályázati lehetőségünk van, akkor azon mi indulunk. A mi sikereink nem abból fakadnak, hogy a település gazdag.

Minden forintot meg kell fontolnunk, hogy hova teszünk, s ezért is kényszerültünk rá az elmúlt 10 évben arra, hogy minél többet foglalkozzunk a pályázattal, s biztos, hogy ha itt a környéket megnéznénk, az egy főre eső pályázati összegből aránylag az élen, vagy az élenjárók között lennénk. A polgármesteri hivatalnak van egy pályázata, amit most készítünk elő. A kulturális tereket kell még megújítanunk, a faluházra gondolok elsősorban, illetve a könyvtárra, aminek méltóbb helyet szeretnénk biztosítani. Az intézmények környezetére is gondot kell fordítani. Nagyon fontosak a település számára az utak, a járdák is. Természetesen mindenkinek közlekedni kell, viszont ezek sajnos horribilis költségek. Itt is indulunk pályázatokon, viszont itt aránylag kisebb összegű projektek vannak. Ezek a 10-20 milliós pályázatok látszólag nagynak tűnnek, de sajnos ez egy kilométer aszfalt útra nem is elég, ez nem az a szint, amivel egy lakossági hozzájárulással eredményeket lehet elérni. Ebben nagyon apró lépésekkel lehet haladni, de bízunk abban, sikerül előrébb jutnunk. Természetesen cél az, hogy Perkátán minden utca pormentes legyen.