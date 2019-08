Áramkimaradások a vihar után

Kedden éjszaka 22 órától előbb a telekommunikációs eszközök működésében, majd konkrét áramkimaradásokkal okozott zavart a vihar.

Szerencsére most a csapadék intenzitása nem okozott gondot, viszont eltérő hosszúságú áramkimaradásokat okozott az igen jelentős villámtevékenységgel és égdörgéssel járó vihar. Volt, ahol csak pillanatokra ment el az áram, volt ahol órákra, leghosszabb időre pedig a Kodály Zoltán utcában, ahol kedden este 11 óra óta lapzártánkig sem volt áram. A település honlapján közleményben arra kérték a lakókat, hogy áramkimaradás esetén telefonon jelentsék be a hibát az E.ON telefonszámán, a 80/20-50-20-as számon. Senki ne várjon a szomszédra vagy bárki másra, hiszen a minél gyorsabb hibaelhárítást segíti, ha minél többen és a hiba észlelése után közvetlenül megteszik ezt.

Ugyanez vonatkozik a közvilágítási problémákra is – írja a közlemény –, ha egész utcákban nincs közvilágítás, ez a mostani vihar után este látszódhat. Kérjük ez esetben is fenti telefonszámon jelentsék be a problémát.