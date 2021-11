Apró lépések, de óriási eredmények

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 2021. november 8. és november 11. között tartotta a pedagógiai szakszolgálatok hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek során az érdeklődők bepillantást nyerhettek a szakszolgálat munkájába.

A szakmai hét rendezvényeit úgy állították össze, hogy a szakszolgálati tevékenység során érintettek – gyerekek, szülők, pedagógusok, intézményvezetők, fenntartók – a pedagógiai szakszolgálati szakmai munka minden területébe bepillantást kapjanak. A szakszolgálat dunaújvárosi tagintézményi vezetőjét, Kissné Korsós Ágnest kértük, hogy összegezze a hét eseményeit.

– Az előadások és a foglalkozások igen sokszínűek, tartalmasak voltak. Minden nap három-négy rendezvény volt, esetenként egymással párhuzamosan is folytak az események. A járványhelyzet erősödése ellenére is nagy volt az érdeklődés, kivétel nélkül minden programunkra szép számmal érkeztek a látogatók. November 11-én, a nyilvános programok végén egy elsősorban szülőknek szánt workshop volt, majd pénteken egy online konferenciával zárul a hét – foglalta össze Kissné Korsós Ágnes. Majd a speciális, Őszi kavalkád elnevezésű játszóház kapcsán elmondta:

– Ma délelőtt kifejezetten az intézményünkben ellátott gyerekeket, a családjukat és a testvéreiket várjuk. Nekik készültünk játékos, egyedi megközelítésben kialakított fejlesztő, játszóházszerű foglalkozásainkkal.

Több, tematizált teremben folynak az események. Akadálypályaszerű programsorozaton mehetnek végig a gyerekek, ahol van mozgásos ­helyiség, tapintást és érzékelést segítő feladatsor, vizualitást fejlesztő feladatokat felsorakoztató szoba, és hallást igénybe vevő-fejlesztő „próbatétel” is. Ezekkel több célunk is van. Egyrészt szeretnénk, hogy mindenbe belekóstoljanak és bekapcsolódjanak a szülők is.

Nagyon szeretnénk bevonni az anyukák mellett az apukákat, valamint a testvéreket vagy akár a nagyszülőket is, hogy együtt vegyenek részt a feladatok megoldásában, és ezáltal közös élményeket szerezzenek. A másik célunk pedig az, hogy olyan egyszerű, könnyen elkészíthető, ugyanakkor olcsó és minden háztartásban fellelhető eszközöket, módszereket mutassunk meg a szülőknek, amelyek otthon is alkalmazhatóak. Így lehet egy konyhai szűrőből, kendőből, szalagból kicsi ügyességgel valódi fejlesztőeszköz, amelyeket különben a kollégáim maguk is sokat gyártanak és használnak is – mondta el a pedagógiai szakszolgálat városi tagintézmény-vezetője.

A délelőtt során megtapasztalhattuk, hogy a Bóna utcai magasan képzett szakembergárda milyen apró lépésekkel, milyen hatalmas eredményeket tud elérni. Pedig csak huszonöten dolgoznak, de a járásból mintegy 180-200 gyermeket látnak el a korai intervenció keretében évente.