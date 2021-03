Amit a kormányzati lakásfelújítási támogatásról tudnunk kell és érdemes

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakás­állomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe, amelynek feltételeit kormányrendelet szabályozza.

A lakásfelújítási támogatás – más néven otthonfelújítási támogatás – egy vissza nem térítendő állami támogatás, ami a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igénylehető. Fontos tudni, hogy utófinanszírozásról van szó, vagyis az elvégzett munkákról – anyagköltség, munkadíj – benyújtott számlák alapján utólagosan történik a kifizetés.

A támogatás mértéke

A Magyar Államkincstár a felújítási, korszerűsítési munkálatokról kiállított és kifizetett számlák értékének 50 százalékát, legfeljebb 3 millió forintot utólag elutal az igénylőnek. Fontos ugyanakkor, hogy a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban szerepelhet. Ez azt jelenti, hogy a támogatás teljes kihasználásához két dolog szükséges: egyrészt az anyagköltség és a munkadíj számlával igazolt összege egyenként ne legyen kevesebb 1,5 millió forintnál, ugyanakkor az anyagköltség és a munkadíj számlával igazolt összértéke haladja meg a 6 millió forintot.

Milyen munkák elvégzésére vonatkozik?

A támogatás többféle építési munkára igényelhető. Többek között bevezethető az ingatlanba a víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás, illetve kiépíthető vagy lecserélhető ezek belső hálózata. Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje is elvégezhető, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. Elvégezhető az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatok. Lecserélhetők a külső nyílászárók, de redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje is támogatható. A párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása is elvégezhető. Akár a teljes tető cseréje, felújítása vagy szigetelése is elvégezhető. Ebbe a körbe tartozik az égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, a klímaberendezés beépítése, cseréje is, valamint a napkollektorok, napelemes rendszerek telepítésére vagy cseréjére is költhető az összeg. Fontos tudni azt is, hogy lakásunk belső tere is felújítható a burkolatok cseréjével, festésével, tapétázásával. És szintén igénybe vehető az otthonteremtési támogatás a beépíthető bútorok különböző változataira, mint például a nappali – és kisbútorok gardróbok vagy egyedi konyhabútorok kivitelezésére is.

Kik igényelhetik a támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. Vagyis a lakásfelújítási támogatást egyedülállók is igényelhetik, nem feltétele a házasság. (Ellentétben például a babaváró-támogatással, amelyet kizárólag házaspárok igényelhetnek.) Gyermeknek számít az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be. Igényelhető abban az esetben is, amikor az igénylő 25. életévét már betöltött gyermeke, ha az megváltozott munkaképességű, illetve az igénylő kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

További fontos tudnivalók

Az igénylőnek – házaspárok, élettársak esetén az egyik félnek – legalább egyéves, folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. A gyermekét egyedül nevelő szülő akkor jogosult a teljes, akár 3 millió forint összegű állami támogatásra, ha minden gyermeke vele közös háztartásban él. Ha mindkét szülőnél él gyermek, akkor külön-külön a támogatási összeg 50-50 százalékára jogosultak. Az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos mértékű tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 50 százalékig lehet más tulajdonosa is az ingatlannak.

Milyen vállalkozóval lehet szerződni a támogatás igénybevételéhez? Nos, vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.

A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

(Forrás: bankmonitor.hu/lakasfelujitasi-tamogatas)