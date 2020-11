Amint riasztást kapnak, viszik is a vérkészítményt

Az ország vérkészletének azonnali célba juttatását végzik a Vérlovagok, a gyorsaságuk életeket menthet.

Amikor meghallottam ezt a csapatnevet, valamiért azonnal a mi Pribil Sándorunk jutott eszembe, sejteni véltem, hogy neki biztosan köze van a nemes akcióhoz. Ez be is igazolódott, ugyanis a világjáró motoros még négy társával együtt azt a küldetést vállalta magára, hogy sürgősségi vérkészítményeket szállítanak az ország kórházaiba.

Mint azt Pribil Sándor lapunknak elmondta, civil szerveződésként már régóta szerettek volna valamilyen módon segíteni az életmentésben. Az Országos Vérellátó Szervezet főigazgatóját is megkeresték a szándékkal: a Magyar Mentőszolgálat Alapítványnak (amelynek Pribil Sándor az elnöke) van egy kis megtakarítása, amelyet jótékony célra fordítanának. ­Nyár elején ki is alakult a lehetőség (a járványügyi helyzettől függetlenül), hogy a különleges orvosi beavatkozások során, amikor kisebb mennyiségben, de minél gyorsabban szükség van vérkészítményre, a civilekre bízva, motoron szállítanák a segítséget.

Öten alkotják a Vérlovagok csapatát: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, Erdélyi Krisztián, az Ossian együttes basszusgitárosa, Buch Tibor színművész (a Magánnyomozók sorozat Darkó Gábora), valamint Sárvári Zsolt és Esztocsák Sándor vezetéstechnikai instruktorok.

Ők ismerték már egymást, szeretnek motorozni, közös kezdeményezésekben is szerepet vállaltak, például kerekesszékes gyermekeket vittek el motorozni. Mint azt Pribil Sándor elmondta, az motiválja őket, hogy olyan társadalmi szerepvállalást is végezhessenek, amellyel életeket lehet menteni.

– Felelősségteljes feladat, jó érzés, hogy segíthetünk – mondja az alapítvány elnöke.

Június 1-jén kezdődhetett a szolgálat, azóta mintegy 150 riasztást kaptak már. Bár ez egy költséges dolog, ők ingyen végzik ezt a feladatot, a felmerülő kiadásokra a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és annak támogatói biztosítanak forrást. A bevetésekre speciális engedélyekkel bíró (megkülönböztető jelzést használó) négy motor és két autó áll rendelkezésre, ezek az alapítvány tulajdonában vannak. Dolgoznak azon is, hogy kiépítenének vidéki egységeket, ezekhez csatlakozhatnának az önkéntesek. A Vérlovagok bevetéseit a Youtube-on is nyomon lehet követni.