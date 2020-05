Almás sütemények fotóit várják a versenyre

A Tökfesztivál mellet a tavaszi nagy rendezvény, az Almavirág fesztivál a legjelentősebb közösségi program, amely a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében tömegeket vonzott a kisvárosba az elmúlt években. Idén azonban a koronavírus-járvány közbeszólt, nem tarthatják meg ezt a rendezvényt sem.

A városvédők azonban úgy gondolták, hogy hagyományaik ápolása nagyon fontos, jó volna, legalább gondolatban is kicsit együtt lenni. Majerné Perusza Andrea volt a felelőse az elmúlt évben is a fesztivál részeként meghirdetett almás sütemények versenyének. Andrea ötlete volt, hogy ezt hirdessék meg idén is, mégpedig online. Az Almavirág a mostani hét végén május 16-án lett volna, innen az időzítés: talán kicsit eszükbe jutnak a közös fesztiváli emlékek, amikor almás süti illata lengi be a házat.

A versenyben az vehet részt, aki nevezésként beküld egy fotót az otthon elkészített almás édességről. A fotón rajta kell lennie a sütemény készítőjének is – az alkotó hiányában nem fogadják el azt. Mindenki egy fotóval nevezhet. A jelentkezőnek meg kell adnia a saját nevét, a képen látható süti elnevezését, és annak a receptjét is. A játékban kizárólag rácalmási lakosok vehetnek részt. Beküldési határidő: 2020. május 14. csütörtök éjfél. A fotókat az alábbi e-mail-címre várják: [email protected]

A fotókat május 15-én pénteken közzéteszik a fesztivál közösségi oldalán és (szombat reggel 6 óráig) a legtöbb lájkot kapó almás finomság készítője közül három ajándékcsomagot kap! További hét legnépszerűbb almás süti alkotóját is megjutalmazzák!