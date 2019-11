Állagmegóvási munkálatok folynak az óvárosi templomban

Részleges felújítási munkák kezdődtek az elmúlt hetekben az óvárosi templomon. Az 1862–64 között épült római katolikus Szentháromság templom – mint Dunaújváros egészének és Pentele városrésznek ma is használatban lévő egyik legidősebb épülete és legjelentősebb építészeti emléke – az elmúlt években komoly állagromlást szenvedett el.

A patakokhoz közeli templomot övező földön rendszeresen összegyűlt a dombról érkező csapadék és hóolvadék, a templom falai vizesedtek, a vakolat és a festék, valamint a lábazat több helyen omlott, az ereszcsatornák megrongálódása miatt a csapadékvíz egy része is a templom falainak zúdult, ami a templom belső falfelületeinek az ázását okozta, és néhol már fenyegette a freskók épségét is. A belső festett ólomüveg ablakokat védő dróthálós külső üvegek rongálás következtében számos helyen megsérültek, a templom eredeti (Monarchia korabeli) fa kapuzatai erősen korhadtak, a templom bejárati lépcsői és korlátai is mozogtak.

Pályázati forrásból

A dunaújvárosi római katolikus plébánia – észlelve a helyzet súlyosságát – egyházi örökség témájú vissza nem térítendő állami támogatásra pályázott, eredményesen. Így a Magyar út és Temető út kereszteződésében található templomon – plébániai önrésszel együtt – mintegy 15 millió forint értékben kezdődhettek meg most a mentési és állagmegóvási intézkedések: a többi között a templomdombon átvizsgálják és kiépítik a hiányos csapadékvíz-elvezető rendszereket, részleges oldalfaljavítások történnek festéssel és lábazatjavítással, restaurálják a Monarchia korabeli bejárati kapukat, és a templom­ablakok drótüvegeinek részleges cseréje is megtörténik.

Pentele építészeti remeke

A 157 éves velünk élő örökség rendkívüli eszmei értékének bizonygatása az olvasók számára szükségtelen, ezért a templom történetéből csak néhány kulcseseményt emel ki a plébánia: 1862-ben kezdődött meg a Magyar úti Szentháromság plébániatemplom újjáépítése háromhajós alaprajzzal, neoromán stílusban, félköríves záródású ablakokkal, síkmennyezetes főhajóval. A helyén előtte már 1748-tól templom állt, később számos renováláson esett át.

A templom – jelenleg is használatban lévő – orgonáját Carl Hesse bécsi orgonaépítő mester készítette 1870-ben. A templombelső napjainkban is látható római stílusú ornamentikáját és freskóit Lohr Ferenc festőművész készítette el 1928-ban.

1945-ben a templom is találatot kapott; a torony ledőlt, a tetőszerkezetet szétlőtték, az ablakok kitörtek. A templom eredeti öt harangja közül a legnagyobbat az I. világháború idején vitték el, abból a célból hogy ágyút öntsenek belőle, a másik négy közül az immáron legnagyobb a II. világháború idején jutott elődje sorsára.

Háború utáni állapotok

A II. világháborút követő szegénység ellenére a lakosság jelentős adományából kicserélték a katedrálüvegeket festett ólomüveg ablakokra, 1954-ben keresztelőkút létesült, a padokat az ´50-es évek második felében kicserélték (Szabó János pentelei asztalosmester segítségével), 1957-ben az előtér kovácsoltvas tér­elválasztókat kapott.

A háború után ideiglenesen helyreállított Szentháromság plébániatemplom részleges felújítását a templom építésének 100 éves évfordulóján végezték, 1964-ben, ekkor készült el a templomtorony lefedése is. 1977 és 1982 között a még mindig kisebb-nagyobb mértékben romos állapotú épület állapotjavításon esett át: vakolatcsere, falazás, tetőfedés, romtakarítás. Ebben az időszakban a templom olajkazánnal, harmóniummal, harangvillamosítással gazdagodott, és megújult a tetőszerkezet.

1986-ban restaurálták a templom szentélyének falfestményeit és az oltár feletti Krisztus-freskó részletet, amibe a háború során belelőttek. 1987-ben a főbejárat melletti szentélyben elhelyezték a Szent Maximilián Kolbe koncentrációs tábori vértanút ábrázoló festményt és a II. világháború áldozatainak emléktábláját. 1996-ban a Magyar út felújításával egyidejűleg a Szentháromság római katolikus templom környezete is megszépült: megújult a főbejárathoz vezető lépcső, új támfal épült a tönkrement téglafal helyére.

2001-ben külső felújítási munkálatok zajlottak: vakolás és festés. Ez volt az utolsó nagyobb felújítási munka az óvárosi templomon. Azóta 18 év telt el, az idő vasfoga igencsak kikezdte az épületet.

Az új város építésének megkezdésétől az új templom megáldásáig (1950-től 2000-ig) mintegy 50 éven át az óvárosi templom – egyetlen dunaújvárosi katolikus templomként – szolgálta ki Dunaújváros teljes római katolikus lakosságát.