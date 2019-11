Állagmegóvási munkák kezdődtek az óvárosi templomon

Részleges felújítási munkák kezdődtek az elmúlt hetekben az óvárosi templomon.

Az 1862-64 között épült római katolikus Szentháromság templom – mint Dunaújváros egészének és Pentele városrésznek ma is használatban lévő egyik legidősebb épülete és legjelentősebb építészeti emléke – az elmúlt években komoly állagromlást szenvedett el:

A patakokhoz közeli templomot övező földön rendszeresen összegyűlt a dombról érkező csapadék és hó olvadék, a templom falai vizesedtek, a vakolat és a festék, valamint a lábazat több helyen omlott, az ereszcsatornák megrongálódása miatt a csapadékvíz egy része is a templom falainak zúdult, amely a templom belső falfelületeinek az ázását okozta, és néhol már fenyegette a freskók épségét is. A belső festett ólomüveg ablakokat védő dróthálós külső üvegek rongálás következtében számos helyen megsérültek, a templom eredeti (Monarchia korabeli) fa kapuzatai erősen korhadtak, a templom bejárati lépcsői és korlátai is mozogtak.

A dunaújvárosi római katolikus plébánia – észlelve a helyzet súlyosságát – egyházi örökség témájú vissza nem térítendő állami támogatásra pályázott, eredményesen. Így a Magyar út és Temető út kereszteződésében található templomon – plébániai önrésszel együtt – mintegy 15 millió Ft értékben kezdődhettek meg most a mentési és állagmegóvási intézkedések: többek között a templomdombon átvizsgálásra és kiépítésre kerülnek a hiányos csapadékvíz elvezető rendszerek, részleges oldalfal javítások történnek festéssel és lábazat javítással, restaurálására kerülnek a monarchia korabeli bejárati kapuk, és a templomablakok drótüvegeinek részleges cseréje is megtörténik.

A plébánia bízik benne, hogy a felújítási munkálatok eredményesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a dunaújvárosi hívők és a város teljes lakossága még hosszú ideig örülhessen városunk egyik legidősebb és a városképet alapvetően meghatározó épületének.