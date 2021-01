Áll a bál Ercsiben – A polgármester szerint álhíreket gyárt a testület

Fejlesztési beszámolóval egybekötött számonkérést tett közzé Szabó Tamás polgármester, aki szerint saját képviselő-testülete tesz keresztbe neki a város vezetésében.

Nemrégiben osztotta meg a város önkormányzata saját lakóival az egyedi esetet – mégpedig egy formai közleményt a polgármester pecsétjével és aláírásával. A többoldalas tájékoztató számos témáról szót ejt: az álhírgyártás mellett például a város jelenleg is zajló fejlesztéseiről is szó esik.

Fejlesztések

A helyi bölcsőde műszaki átadása december 31-én elkezdődött, jelenleg a használatba vételi eljárás megindításához szükséges iratok összeállítása zajlik, majd azt a működési engedélyeztetési eljárás követi. Ezzel párhuzamosan a tervek szerint megtörténik a játékok, bútorok és egyéb szükséges eszközök megvásárlása is, írja a feol.hu.

Van egy Duna-parti projektje is a településnek – ennek kiegészítő munkálataihoz csatlakozott az önkormányzat mellé a Dunakavics Kft. is.

– Erre a lépésre azért volt szükség, mert a korábban kialkudott kötbér (amit a vállalkozótól sikerült a projektre visszafordítani) terhére jogszabályi felhatalmazás alapján közbeszerzés lefolytatása nélkül végezhetők el a munkák, ez megrövidíti a fejlesztéseink idejét – fogalmazott a városvezető, aki egyben azt is bejelentette, hogy egy új, Ercsi városát is érintő kerékpárút európai uniós forrásból történő megépítéséről szóló megbeszélésen is részt vett az utóbbi időben – ennek részleteiről a későbbiekben ígért tájékoztatást lapunknak is.

Álhírek

A levél zárásaként végül egy merőben más témát említ meg Szabó, aki saját képviselőtársaira orrol, amiért ők – szerinte – nem valós információkat közölnek. A polgármester elmondta, olyan állítások érkeztek hozzá, miszerint: a hivatalban jelenleg nincsen anyakönyvvezető, s az újonnan érkezett köztisztviselők végzettsége nem megfelelő.

– A köztisztviselők alkalmazása a kormányrendeletben meghatározott végzettségi lista alapján lehetséges csak. Közigazgatási alapvizsgát csak az tehet, akinek a végzettsége megvan. Teljesen életszerűtlen az az állítás, hogy felvesszük a dolgozót, majd az alapvizsgára bocsájtás előtt nem derül ki, hogy nem lehetett volna alkalmazni – fogalmazott Szabó, hozzátéve, az ilyen és ehhez hasonló ügyek ettől fogva jogi eljárást vonnak maguk után.

– Mostantól kezdve, a továbbiakban nem tudunk eltekinteni a jogi felelősségre vonástól a szándékosan valótlan információk tényként való terjesztése miatt. Aki mond valamit, azért vállalja a jogi felelősséget – vélekedik a vezető.

Cikkünket a képviselők válaszával folytatjuk.