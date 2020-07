Áldást kért a hívők járműveire

Bizonyára emlékeznek rá, hogy a koronavírus-járvány idején, amikor a hívők nem gyűlhettek össze a templomokban, rendszeresen tudósítottunk a Mihályi Miklós atya által szervezett és celebrált autósmisékről.

Nos, a templom már tárt ajtókkal várja a hívőket, ám az atya most is tartogat újdonságokat. Július utolsó vasárnapján, Szent Kristóf napjához kapcsolódóan az előszállási plébánián a hagyományos módon tartották meg a járműmegáldást. A tavaszi autósmisékkel ellentétben a hívek most már kiszállhattak autóikból, hogy a szentmise után részesüljenek a különleges úti áldásban.

Az esemény különlegessége volt, hogy nemcsak az autók, hanem valamennyi közlekedést könnyítő és segítő eszközt megáldotta a könyörgő imádság végén, így a kocsikat, a kerékpárokat, mopedeket, motorkerékpárokat, sőt a járókeretet és az egyszerű botot is. E szentelmény segíti a híveket, hogy mindig felelősségteljesen és körültekintően, magukra és egymásra figyelve közlekedjenek, a váratlan helyzetekben pedig Szent Kristóf pártfogására és Isten gondviselésére számítsanak.