Aláírták a határmódosításról szóló szerződést

Dunaújváros és Kisapostag vezetése az iparűzési adó esetleges megosztásáról is döntött

A Hamburger Hungária Kft. azzal a kezdeményezéssel fordult Dunaújváros és Kisapostag önkormányzatához, hogy a jelenleg Kisapostag közigazgatási területéhez tartozó ingatlanokon tervezett jövőbeli fejlesztései Dunaújváros területén valósuljanak meg.

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, e cél megvalósítása érdekében a két önkormányzat között egyeztető tárgyalások zajlottak. Ezek után született meg az a döntés, miszerint az önkormányzatok területrész-átadására vonatkozóan megállapodást kötnek egymással, annak érdekében, hogy a települések a Hamburger Hungária Kft. gyárának bővítését Dunaújváros területén lehetővé tegyék. Szintén megírtuk, hogy a tárgyaló felek egybehangzó véleménye az volt, hogy a tervezett nagyberuházás azon túl, hogy a foglalkoztatás emelkedésével jár, hosszú távon pozitív hatással lesz a helyi gazdasági folyamatokra nézve.

Az erről szóló közigazgatási határmódosítási megállapodást írta alá a városházán múlt héten Pintér Tamás, Dunaújváros és Nagy Attila, Kisapostag polgármestere. Az aláírást közgyűlési döntés előzte meg.

A Hamburger Hungária dunaújvárosi gyárának kapacitása a szóban forgó tervezett fejlesztéssel 40–50 százalékkal nőne, ami 400–500 millió eurós befektetést igényel a tulajdonostól. A gyár jelenleg is 400 dolgozójának és családjuknak, illetve a beszállítóknak a megélhetését biztosítja, és a fennmaradáshoz további fejlesztések szükségesek. Környezeti hatásaira nézve változás nem történne a beruházást követően sem, mivel a most is használt technológiát alkalmaznák az új papírgépen is, illetve az újonnan megépülő erőműben és a tüzelőanyag-előkészítő épületben is.

A helyi, nyilvános közgyűlési dokumentumok ugyan írnak a két település közötti ipar­űzési adó megosztásáról, de annak mértékét nem ismertették. Pintér Tamás a megállapodás aláírása után a sajtónak elmondta, hogy a fejlesztés megvalósulása esetén az több iparűzési adó-bevételt is jelent majd Dunaújvárosnak. Ebből a megállapodás szerint városunk 15 százalékot ad át Kisapostag önkormányzatának.