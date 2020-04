Akinek nincsen tartaléka, most igen nagy bajban van

A koronavírusnak mindannyian a vesztesei vagyunk, de a gazdaság terén a vendéglátáson, a szállodaiparon, a turizmuson, a művészeken, a zenészeken csapott a legnagyobbat. Három, Dunaújvárosban is közkedvelt zenésszel beszélgettünk arról, miként élik meg a járvány mindennapjait, hogyan vészelik át ezt az időszakot.

Sáfrány Gyula az egyik legismertebb dunaújvárosi zenész, négy évig volt a Digitál együttesnek a billentyűse, legtöbbször a Fun Companyban láthattuk/láthatjuk: az utóbbi években, így tavaly is, az adventi koncertek elképzelhetetlenek voltak nélkülük a Városháza téren. Hosszú éveken keresztül dolgozott luxushajókon, játszott többek között Horváth Charlie-val, Somló Tamással, Keresztes Ildikóval, Auth Csillával, Tóth Gabival és Tóth Verával is. Most ő is hallgatásra „ítéltetett”.

– Május végéig tele volt a naptárunk a fellépések időpontjaival, amelyek most a koronavírus miatt elmaradnak. Az egész zenészszakmát vastagon érinti a járvány, senkinek sincs koncertje. Ha esetleg az ember rendelkezik tartalékkal, akkor is nagyon nehéz a helyzet, mert gyorsan fogy a pénz. Nekünk egy kis szerencsénk volt, ha lehet ebben a helyzetben bármilyen szerencséről beszélni, hiszen mielőtt kitört a járvány, Kínában volt szerződésünk, közel Vuhanhoz, ahol először ütötte fel a fejét a vírus. Ha pechünk van, hosszú időre ott ragadhattunk volna. Hogy most miként telnek a napjaim? Sofőrködök, kenyeret, pékárukat szállítok.

Török Ádám az ország egyik legjelesebb zenésze, a Mini zenekar alapítója, főnöke. Az elmúlt évtizedekben rengeteget szerepelt Dunaújvárosban, volt idő, amikor klubja volt a Kis Csillag Sörözőben. Többször is nyilatkozta, szeret a városban játszani. Ő már nyugdíjas – mondjuk úgy, komolytalan nyugdíjat kap –, ezért hetven év felett is rendszeresen játszania kell. Most azonban erre nincs lehetősége.

Korábban ezt nyilatkozta: „Szeretek zenélni, és játszanom is kell, különben miből élnék meg? 35 ezer a nyugdíjam, azzal nem sokra mennék. A rádiók engem nem nagyon játszanak, de nem is érdekel. A közönség szeret, Közép-Európában mindenhol ismernek, jönnek a koncertjeimre, és ez a lényeg.” A fenti néhány mondat tükrében kérdeztük a fuvolás-énekest, hogyan éli meg a vírus okozta helyzetet?

– Rengeteg bulink elmaradt, köztük a hagyományos május elsejei tabáni. Ezt még a hetvenes években az LGT-vel én és a Mini indítottuk el. Hetvenkét éves vagyok, egész nap alszom. Közben egy hete írtam egy új dalt, a feleségem készített hozzá egy klipet, a dal címe Öld a vírust bébi, az angol címe Kill the virus, az interneten már látható és a Facebook-oldalamon is. Emellett állandóan főzünk a nejemmel. Azt mondom, amíg kaja van, nincs nagy baj.

Szűcs Antal Gábor az ország egyik legjobb gitárosa. Ő is sokat megfordult Dunaújvárosban, hiszen Horváth „Dagi” Jánossal, a Digitál vezetőjével alkotják a Mediterrán Duót, amely az ország egyik legnépszerűbb, legkeresettebb, latin zenét játszó formációja. Szűcs Antal Gábor jelenleg a Dinamitban, a Skorpióban, a Kalapács Akusztikban, az Attila fiai társulatban, a Mediterrán Duóban, a Latin Varázsban játszik, szólóban is koncertezik, és rendszeresen vendége Balázs Fecó előadásainak, vagyis őt azután többszörösen is érintik az elmaradt fellépések.

– Ha minden formációval csak egy előadás marad el, már az sem kevés. Főleg úgy, hogy negyvenhatezer forint a nyugdíjam. Májusban beindult volna a balatoni szezon, de már abból sem lesz semmi. Akinek nincs megtakarítása, az most nagy gondban van. Nekem van valamennyi, de a pénz most csak fogy, bevétel nincs. Az igaz, hogy fordulhatunk segélyért, de én nem teszem, meghagyom azoknak, akiknek nagyobb szükségük van a pénzre, mint nekem. A mi korosztályunkkal jól elbántak. Amikor itthon nagy sztárok voltunk, kétszáz forint volt a gázsink, amikor a Skorpióval telt házas koncertünk volt a Népsta­dionban, ezerötszáz forintot kaptunk, amikor a régi Budapest Sportcsarnokban a Vadászat előadásáért nyolcszáz forintot akartak fizetni, azt fel sem vettük, annyira megalázó volt. Most a média által sztárolt, az asztalra semmit nem letevő celebek milliókat kapnak egy-egy fellépés­ért. Én kétszáz lemezen szerepelek. A napjaim most úgy telnek, hogy horgászom, mivel Szigetszentmiklóson kertes házban közel lakom a Dunához, emellett palántázok, és végzem a ház körüli munkákat, az elmaradásaimat pótolom.