Aki nem oltatja be magát, az nem jogosul orvosi ingyenes ellátásra

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 12. 14. – 279. nap

Reggel a műteremben voltam, és korábban jöttem haza, mert meghívott a Svájcban élő olasz barátnőm vacsorára. A barátnőm tíz hónap után először jött vissza Milánóba, és felugrottam hozzá, hogy kellemes karácsonyt kívánjak, hiszen ki tudja mikor találkozunk legközelebb. Az elmúlt 10 hónapban nem volt rajtam magassarkú cipő, sem egy elegánsabb ruha, szinte már arra sem emlékeztem hogy mit tartok a szekrényemben. Vittem magammal egy karácsonyi kalácsot a Sant Ambreous-ból, ami Milánó egyik leghíresebb cukrászdája, azt mindenki szereti.

A barátnőm ugyanazon a véleményen van az oltásról mint én, tavasszal szeretné magát beoltatni, hogy szabadon utazhasson. 85 éves anyukája egyedül él a Comói tónál, és karácsonykor nem fogja tudni meglátogatni a Covid szabályok miatt. A férje és gyerekei Svájcban vannak, és hiába laknak 30 kilométerre az anyukájától, Olaszországban két hét karantén várna rájuk ha meglátogatnák.

A vacsora után hívtam egy taxit, és hazafelé elbeszélgettem a sofőrrel. Megtudtam hogy a taxisok 30-40 százalékát keresik annak, amit a Covid előtt kerestek, és a férfi akivel beszéltem annyira elkeseredett volt, hogy azt mondta, nem bánná azt sem ha meghalna egy csomó ismeretlen, csak induljon újra az élet. A Covid gondolatához a legtöbben már annyira hozzászoktak, hogy nem is tartanak tőle, úgy gondolják, csak az öregek betegsége.

Ma délután átszaladtam a belvároson amikor a karácsonyi kalácsot vettem, és feltűnt hogy szinte csak iskolás korú fiatalokat láttam, akik csoportosan lődörögtek.

Ha januárban bekövetkezik a harmadik hullám akkor nem üres kórházakkal indulunk neki, hiszen a Covid osztályok még mindig túlterheltek, és az orvosok, akikből továbbra is hiány van, arra sem kapnak lehetőséget hogy a véget nem érő turnusok után kifújják magukat.

Az Olaszország területén belüli miniállam, San Marino kemény kézzel fogja kezelni a no vax-osokat (oltás elleneseket). A tervek szerint a Covid oltás fakultatív lesz a lakosok számára, de aki nem oltatja be magát, az megbetegedése esetén nem jogosul orvosi ingyenes ellátásra.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 675109, az elmúlt huszonnégy órában 12030 az új fertőzött, közülük 945 (7,86%) Lombardia régióban van.

27765-en (+30 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 3095 (-63) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 138-an a mai nap folyamán kerültek be oda, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 201-en (138+63) hagyták el az intenzív osztályt (elhunytak vagy javult az állapotuk).

644249-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 1115617-en gyógyultak, közülük a mai napon 22456-an.

Az elhalálozottak száma 65011, közülük a mai napon 491-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1855737.

A fertözöttek száma 0,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 103584 teszt által 12030 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 14. 11,61% 103584 teszttel +12030,

dec. 13. 11,75% 152697 teszttel +17938,

dec. 12. 10,13% 196439 teszttel +19903,

dec. 11. 9,83% 190416 teszttel +18727,

dec. 10. 9,9% 171585 teszttel +16999,

dec. 09. 10,77% 118475 teszttel +12756,

dec. 08. 9,95% 149232 teszttel +14842,

dec. 07. 12,34% 111217 teszttel +13720,

dec. 06. 11,55% 163550 teszttel +18887,

dec. 04. 11,33% 212741 teszttel +24099,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 11,61% (minden 100 tesztből 12 pozitív), Lombardia tesztaránya 8,35% (100 tesztből 8 pozitív).

Ami az elhalálozások számát illeti, Olaszország az első helyen áll Európában, és az ötödik világszinten az USA, Brazília, India és Mexikó után.

Milánó és a környező települések lakói az elmúlt hétvégén eddig sohasem látott módon lepték el a belvárost, és emiatt még tegnap este összeült a kormány, hogy új szabályokat dolgozzanak ki. Bár nem sohasem vallanánk be, de mindig figyelemmel kísérjük Angela Merkel döntéseit. A németek szerdától komoly lock down-ba kezdenek, és a legújabb hírek szerint Olaszországban is újabb szigorításokra számíthatunk. Valószínűleg az ország egész területe vagy narancs, vagy vörös zóna lesz az ünnepekre (24-25-26-27-1-6), ami azt jelenti hogy a legrosszabb esetben ismét bezár (szinte) minden, a jobbik esetben pedig csak a vendéglátósok, és nyitva maradhatnak a boltok, butikok. Ha valaki nem emlékezne rá, a konditermek, uszodák, színházak, mozik, múzeumok, kiállítótermek továbbra is zárva vannak, és zárva is maradnak legalább január 15-ig. Ha tényleg jön a harmadik hullám, akkor pedig szóba sem jöhet hogy újra kinyissanak.

Kacziba Andi