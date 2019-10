Aki harcol, az győzhet is

„Ha egyszer könyvet írok, a címe az lészen, hogy Kínából jöttem, mesterségem címere: Gyógyult bányamérnök” – írta két éve Pecsét István, majd így folytatta: „Tudom milyen érzés az, amikor szembesítik a beteget a rákkal, tudom milyen érzés az, amikor lemondanak a betegről az orvosok, de azt is tudom, milyen érzés, amikor a gyógyulás útjára lép a beteg, amikor már azt mondják neki az orvosai, hogy – igen, meggyógyulhat.”

Nos, István újra nekigyűrkőzik, mert a legutóbbi kontrollon nem jó hírt kapott. De nem adja fel. Face­book-bejegyzésében megejtően nyíltan, őszintén mondja el, mi történt vele, mire készül. Példát mutatva valamennyiünknek: hittel élőknek és fanyalgóknak egyaránt. Írását az ő jóváhagyásával tesszük közzé.

„Pontosan ma két éve annak, hogy a kínai Fuda kórházban a kezelőorvosom tünetmentesnek nyilvánított a legkedvesebb barátom és egyben oltalmazó vérdonorom kollektívájában közel három évnyi daganatos betegségemet követően, vagyis akkor sikeresen legyőztem az áttétes rákot. Azt a rákot, amelyet a májtranszplantációmat követően diagnosztizáltak nálam, majd az itthoni onkológiai kezeléseket végigjárva közölték velem, hogy „megtettek mindent, de Magyarországon elfogy­tak a lehetőségek, nem tudnak tovább kezelni, és 3 százalék esélyt adnak arra, hogy megélem a 30 éves kort”.

Ezen „bátorítást adó” szavak után felgyűrtem az ingujjamat, és elkezdtem felkutatni az epeúti rák gyógykezelésének a lehetőségeit, és végül Kínában akadtam rá a reményt nyújtó gyógymódra.

Kínában immunoterápiák segítségével végül sikerült legyőznöm a rákot.

Ez idáig, mondhatni, happy end, de a mai évfordulóm előtt két nappal közölte velem a belgyógyász szakorvosom kolonoszkópia-vizsgálat közben, hogy daganatot talált a vastagbelemen, ergo kiújult a rák.

Rómabeliekhez írt levél 8:31 Mit mondjunk tehát erre?

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Miután rendeztem a gondolataimat, felhívtam a sebészemet, majd beszéltem az onkológusommal is, hogy a vastagbelemen daganat található, és mihamarabb kezdjünk neki a gyógykezeléseknek.

Jövő hét csütörtökre sikerült összehívnom egy konzíliumot, ahol az orvosaimmal együtt átbeszélhetem a lehetőségeket, de előzetesen tájékoztattak arról, hogy vagy a teljes vastagbél eltávolítása jöhet szóba, avagy az érintett szakasz kimetszése 20 cm-es sávban sugárterápiával/kemoterápiával bezárólag.

A lehetőségeket végighallgatván egy harmadik opciót is felrajzoltam a kollektív emlékezet belső falára, mégpediglen az érintett szakasz kimetszése történjen meg Magyarországon, és majd Kínában immunoterápiák segítségével fejezném be a kezelést.

Az orvosok nem zárkóztak el a harmadik opció elől, ugyanis jól ismerik a kórtörténetemet, és vele együtt az immunoterápiák jótékony hatását, tudniillik azoknak köszönhetően győztem le a rákot akkor 2017. október 24-én.

Most újra felgyűrőm az ing­ujjamat, imádkozom és mosolygok, hogy győzni tudjak a kiújult rák felett másodjára is.”

„A mosolyban mágikus erő rejlik. Amíg az ember mosolyogni tud, addig képes a további harcra. Aki harcol, az győzhet is.” (Marcus Aurelius)

István az eltelt két esztendőben nem csak önmagáért küzdött, hanem betegtársaiért is. Azt szeretné elérni, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban OEP), felvenné a támogatandó külföldi kórházak listájára a kínai Fuda Cancer Hospitalt, hogy mindazon honfitársaink, akiknek elfogytak a lehetőségeik itthon, továbbá az Európai Unióban sincs meg az a terápia, ami segítené a gyógy­kezelésüket, akkor igénybe vehessék a Fuda Kórházat is társadalombiztosítási alapon.