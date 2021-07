Akár érintés nélkül is lehet sorszámot húzni

Lezárult az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma kiépítése és működtetése a Dunaújvárosi Egyetemen elnevezésű pályázat.

Az eseményről szóló beszámolónkban csak érintőlegesen foglalkoztunk a konkrét pályamunkákkal. Egyesével pótoljuk.

A második bemutatott innováció az „Érintés nélküli sorszámhúzó panel”, amelynek fejlesztői: dr. Király Zoltán vezető kutató, Burkus Ervin kutató és dr. Odry Ákos kutató. A hivatalokban, bankokban elterjedt érintőképernyős sorszámhúzó monitorokra egy olyan eszközt fejlesztenek ki, amely szükségtelenné teszi a monitorok megérintését. A felhasználók a kéz ujjaival mutatva választhatnak a felkínált lehetőségek közül, illetve egyszerű sorszámhúzás esetén egy integető mozdulattal kérhetik a sorszámot.

Az elmúlt évben a Covid–19-vírus új intézkedésekre kényszerítette a hivatalokat, pénzintézeteket, kormányzati, oktatási szervezeteket is. Megjelent kézfertőtlenítő, az érintés nélküli fizetés lehetősége, ám sok cég a sorszámhúzó terminálokon még mindig érintéses technológiát használ. Több technológiát is megvizsgálva a Google Mediapipe-re esett a választásuk, mert a kézfelismerés az ujjakat és azok pontjainak pozícióját is pontosan meghatározza, így különböző gesztusok, kézjelek felismerhetőek. Lehetőség van csak CPU-, illetve GPU-támogatással készíteni szoftvert. Utóbbihoz legalább OpenGL ES 3.1 szükséges, aminek köszönhetően Raspberry Pi 4-en is futtatható grafikus kártyával a program. Az ujjpercek vektorait felhasználva meg lehet határozni bizonyos formákat, azaz statikus gesztusokat. Statikus gesztusokon kívül lehetőség van bonyolultabb, dinamikus gesztusok felismerésére is, ami használható például lapozásra vagy zoomolásra.

A rendszer fejlesztésénél fontos szempont volt, hogy a lehető legolcsóbb technológiákat válasszák, hiszen nem biztos, hogy az ügyfelek több százezer forintot költenének arra, hogy készülékük érintésmentes legyen. Az általuk alkotott szoftver egy kis számítógépbe építve webkamerát használ, ezeket a berendezéseket egy 3D-nyomtatott keretre szerelhetik, és ezt a keretet lehet a sorszámhúzókra felpattintani.