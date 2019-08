Akár az időt is megnézhetik a karóránkon, ha ráközelítenek

Az éles szemű megfigyelők már egészen biztosan felfedezték, rendre tűnnek fel újabb és újabb térfigyelő kamerák Dunaújváros utcáin. Ez annál is inkább örvendetes, mert például az olyan ügyeknek gyorsan a végére járhat a rendőrség, mint amikor a Derkovits utca 9. előtt található szelektív hulladékgyűjtő konténereket feltehetően valaki meggyújtotta, és teljes egészében kiégtek.

Megkeresésünkre Németh Tünde, az önkormányzat szóvivője elmondta, 2016-ban 12 darab térfigyelő kamerát telepítettek a városban a meglévő 35 mellé, 2019-ben pedig folyamatban van a kivitelezés összesen 23 darab (13 darab dóm kamera, 5 db fix kamera a szelektív hulladékgyűjtő sziget felügyeletére és közbeszerzés alatt áll még 5 darab fix kamera ugyanerre a célra) kamera esetében a következő helyszíneken: Hengerész u. – Lajos király krt. kereszteződés, Erdő sor – Diófa u. kereszteződés, Apáczai Csere János u. 1. parkoló (Robinson kocsma előtt), Tavasz u. 5. előtti kereszteződés, Bocskai István u. – Bóna István u. kereszteződés, Bercsényi Miklós u. – Weiner Tibor krt. kereszteződés, Váci Mihály u. – Pajtás u. sétány, Petőfi liget, Táncsics M. u. piac mögötti parkoló, Aranyvölgyi út – Baracsi u. kereszteződés, Építők útja – Vasmű út kereszteződés, Tolsztoj u. – Arany János u. kereszteződés, Barátság útja – Hangulat u. kereszteződés valamint a Bagolyvár szelektív hulladékgyűjtő sziget, Esze Tamás u. szelektív hulladékgyűjtő sziget, Derkovits u. szelektív hulladékgyűjtő sziget, Mátyás király krt. szelektív hulladékgyűjtő sziget, Babits Mihály u. szelektív hulladékgyűjtő sziget. Közbeszerzés alatt van az Akácfa u. – Diófa u. szelektív hulladékgyűjtő sziget, a Tavasz utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget, a Szabadság u. a Hold utcánál lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget, a Batsányi János u. 9 melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint a Bartók Béla tér és a Béke étterem mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget kamerája.

A nap huszonnégy órájában három szakember figyeli a kameraképeket

Osváth Péter címzetes rend­őr alezredes, a Dunaújvárosi Térfigyelő Rendszer vezetője lapunknak elmondta, 2006 óta működik a városban térfigyelő rendszer, amit a jogszabály szerint a rendőrség, illetve a közterület-felügyelet üzemeltethet. A gyakorlatban általában úgy működik, hogy a rendőrség javaslatot tesz arra, hogy véleményük szerint közbiztonsági, forgalom-biztonsági szakmai szempontból hol érdemes elhelyezni kamerákat, az önkormányzatok ezt megfinanszírozzák, kiépítik, karbantartják, a rendőrség pedig adatkezelőként felügyeli azokat. Előfordul kis településeken, hogy a kameraképeket nem figyeli operátor, de be vannak kötve a körzeti megbízotti irodába. Ha történik valami, visszanézik a felvételeket. Ezzel szemben Dunaújvárosban már a kezdetektől operátor figyeli a kameraképeket. A kezdeti egy operátori hely a mostani fejlesztéssel már háromra bővült, így a nap 24 órájában három szakember figyeli a kameraképeket. Az eddigi 47 kameraszámot a fentebb felsoroltakkal mindösszesen hatvanra bővítik az év végére. Mindezek mellett még 10 eszköz kerül a szelektív hulladékgyűjtőkhöz. Ez a kameramennyiség a település lélekszámára kivetítve optimálisnak tekinthető. Már a kezdetektől nagyon átgondoltan telepítették az eszközöket. Az első darabok a belvárosba kerültek az úgynevezett „csoportképző” helyekre, majd a kivezető utakhoz és a közlekedési csomópontokba, vagyonvédelmileg kiemelt helyekre. Ebből is látszik, hogy sokféle funkciót ellátnak a kamerák. Ezek az úgynevezett dóm kamerák 360 fokban körben mozgathatók – a köznyelvben csak „forgó” kameraként aposztrofálják – egyrészt be vannak programozva, hogy milyen mozgást végezzenek, másrészt az ügyeletes személyzet is irányíthatja azokat zoomolhat, forgathatja. Nem is akármilyen felbontású eszközökről van szó, kis túlzással még a karórán az időt is meg tudják nézni. Kapcsolatban vannak telefonon, belső rádióhálózaton a szolgálatirányítóval és az utcákon szolgálatot teljesítő állománnyal is. Így ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal be tudnak avatkozni a kollégák. A közelmúltban éppen volt egy ilyen elfogásuk, amikor az operátor kiszúrta, hogy a Bartók téren kábítószert fogyasztanak. Rossz hír az illegális szemétlerakóknak, hogy a szelektív szigetek melletti kamerák is a rendőrségre lesznek bekötve. A rendőrségi törvény szabályozza a közterületi kamerákkal kapcsolatos adatkezelési irányelveket. A felvételeket lényegében csak eljáráshoz köthetően nézhetik meg, de az élő kamerák felvételeit már 30 napig tárolják, majd automatikusan törlődnek. Ha bármilyen eljárás kapcsán szükség van a felvételekre, akkor ezeket kimentik, és hogy az eljárás során bizonyítékként felhasználható legyen.