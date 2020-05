Akár a vételár felénél is több lehet a támogatás

Ötmilliárd forint keretösszegű pályázat indult szerdán a tisztán elektromos autók és segédmotoros kerékpárok beszerzésének támogatására – jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

A vissza nem térítendő támogatás összege nem csekély, 11 millió forintos beszerzési ár alatt a 2,5 millió forintot is elérheti járművenként, ám a 11–15 millió forint közötti autóknál maximum 500 ezer forint a támogatás.

A taxis szolgáltatók esetében a támogatás elérheti a beszerzési ár 55 százalékát is.

Elektromos segédmotoros kerékpárt cégek és egyéni vállalkozók, főként futárok vehetnek a pályázat keretében, a 100 ezer és 1 millió forint közötti robogóknál a támogatás elérheti a beszerzési ár 55 százalékát. Olyan tevékenységeket szeretnének támogatni, amelyek az átlagosnál nagyobb futásteljesítménnyel járnak, mert így lehet a leginkább hozzájárulni a klímaváltozás elleni harchoz – fejtette ki az ITM államtitkára. A pályázatok benyújtása június 15-én kezdődik, jelentkezni a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb június 1-jéig lehet a https://elektromobilitas.ifka.hu pályázati portálon keresztül.

A rendelkezésről Máté Mártont kérdeztük meg, az elektromos autókat is forgalmazó Autó Máté Kft. ügyvezetője, s részt vesz a Jedlik Ányos Klaszter munkájában, amely a hazai elektromos mobilitás szempontjából legfontosabb érintetteket tömörítő szakmai platform, tagjai az e-mobilitás területén innovációs, gyártási és értékesítői tevékenységet végeznek, így érdekük a magyar elektromos mobilitás fejlesztése. „Már nagyon kellett ez a dolog. A korábbi másfél milliós támogatáshoz azok tudtak hozzájutni, akiknek a legkevésbé volt szükségük rá, és azoknak a jármű-kategóriáknak a vásárlását támogatta, amit a széles tömegek nem érhettek el.”

Vélhetően a támogatás az elektromos autók használt piacára is komoly hatással lesz majd. Máté Márton elmondta, ezzel az üdvözlendő kormányzati intézkedéssel jelentősen csökken az árkülönbség a vásárlók számára a belsőégésű és a tisztán elektromos meghajtású autók között. Azonban nagyon lényeges, hogy ha valamilyen hitelkonstrukcióban veszi valaki az elektromos autót, akkor az alig magasabb önrész kifizetése után a havi költségek lényegesen alacsonyabbak, mint a robbanómotorosnál. Ebből következően hozzávetőleg 40-45 ezer kilométer megtétele után már utoléri, majd elkezd „hasznot termelni” a villanyautó. Vagyis azok, akik havi közel kétezer kilométert autóznak (ami nem túl sok egy vállalkozás számára, vagy vonzáskörzetből bejárás esetén), azoknak kevesebb, mint két év alatt megtérül a különbség, és továbbra sem lesz lényeges szervizköltség, jószerivel még a féktárcsa kopásával sem nagyon kell számolni, és az üzemanyagköltsége is alacsonyabb. Érdemes hangsúlyozni azt is, hogy a támogatás nem csak személygépjárműre kérhető, hanem a kiírásban pontosan meghatározott haszongépjárműre is, ami különösen fontos, hiszen ezeknek a járműveknek sokkal nagyobb a futásteljesítménye adott időre vetítve, így a kibocsátott károsanyag is sokkal több lenne belsőégésű verzióban. Máté Márton kiemelte azt is, hogy a klímavédelmi program kiegészül a napelempályázatokkal is, ebben az esetben pedig otthon is lehet „tankolni”. Így amikor már használjuk az autót, a megtakarítások jelentősek. Mindemellett a tisztább levegőjű jövőért már önmagában is érdemes és kell áldozatot hozni.