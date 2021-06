Akácból kevés méz lett az idei szezonban

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Az akácvirágzás a méhészek ünnepe, sajnos az idén nem sok mindent lehetett ünnepelni. Elvirágzott az akác, már a pörgetőket is elmosták. Az időjárásra most már nem lehetett panasz, de ami május elején elfagyott, azon már a későn jött meleg sem segített. Összességében gyenge akácszezont zártak. A szezon elején ráadásul még az időjárás is hideg, szeles volt, mire megjavult az idő, addigra meg lenyílt az akác, írja a teol.hu.

A dombvidékeken volt némi használható virág, mondta Nagyernyei Attila szedresi méhész, a megyei szövetség elnöke. Amikor már lemondtak arról, hogy valamennyi mézet is össze tudnak szedni a szorgos kis rovarok, akkor jöttek az eredmények. Az akác sarjhajtásain lévő virágokból gyűjtögettek nektárt, napi 30 dekát, volt, amikor 2 kilót. Az átlag nála kaptáronként 10 kiló lett, 20 kilónál kezdődik a közepes mennyiség, 30 kilónál pedig a jó eredmény. Idén ennyire futotta, ebből a mennyiségtől az állandó vásárlók igényeit lehet lefedni, tette hozzá az elnök.

Rudolf József szekszárdi méhész még gyengébb eredményről számolt be. Mint mondta, az elmúlt negyven évben ennyire gyenge termést nem élt meg. Ők a sötétvölgyi és szálkai akácosoknál próbáltak meg mézet gyűjteni.

Vannak vidékek, ahol jobban jártak a méhészek, Szabolcs megye északi részén, a Nyírségben, pont ott, ahol későn nyílik az akác. Tolna megye a gyenge mézelő területhez tartozott az idén.

Egy vigasz van, hamarosan nyílik a hárs, bár ha marad a jelenlegi nagy kánikula, akkor ez a virág is hamar elnyílik. Ebben az időszakban virágzik még a facélia, más néven mézontófű, a selyemfű és a vaddohány is. Mivel az ezekből készült mézek is nagyon keresettek a vásárlók körében, sokan megpróbálnak a méhészek közül ilyen területek mellé kitelepülni. Hogy hol vannak ilyen jellegű nagyobb területek, az a gazdálkodóktól függ, hiszen a facéliát például másodvetésként is használják zöldtrágyának, méhlegelőnek, takarmánynak, és nagy területen folyik vetőmag előállítása is.

Borítókép: illusztráció