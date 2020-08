Ajánlott szabadvizes csobbanások sokasága

Itt a nyaralási főszezon, a családok többsége ezen hetekben indul a strandok felé.

Az alábbi összeállításban összeszedtük a közeli, leginkább látogatott szabadvizes fürdőhelyek vízminőségi adatait. Mint arról a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ korábban is beszámolt: a hazai szabadvízi fürdőhelyek zöme kiváló minősítést kapott, az előző évekhez képest azonban kismértékben nőtt a kifogásolt természetes fürdővizek száma az elmúlt nyár szeszélyes időjárása miatt, állapította meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ a napokban közzétett összesítés alapján.

A lista – mint minden évben – az Európai Unió értékelési rendszere szerint, négy év mikrobiológiai vizsgálati eredményei alapján készült el. A kockázatalapú statisztikai értékelés során nemcsak egy-egy minta megfelelőségét vizsgálják, hanem a vízminőség változásait, és az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követik. Ezen besorolás szerint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy szabadvízi fürdőhely.

Egy természetes fürdőhelyet egy szezon alatt, általában négy alkalommal vizsgálnak, nyitás előtt, a nyár folyamán pedig havonta egyszer. A szabadvízi fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen is szemrevételezik, hogy a víz felületén van-e darabos, úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínárosodás.

A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti. A balatoni fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású.

Szűkebb térségünket tekintve sem lehet okunk panaszra.

Bár az utóbbi hetekben volt némi panasz a Szalki-szigeten található szabadstrandra. A problémákat a szakemberek megoldották, így a vízminőség jelenleg is jó besorolással bír.

A nyári hónapokban sokan keresik fel a közeli ráckevei és dömsödi strandokat, e két fürdőhely is jó, illetve kiválló minősítést kapott legutóbb.

Sokan indulnak utnak térségünkből a Velencei-tó, illetve a Szelidi-tó környékére. Mindkét népszerű fürdőhely esetében elmondható, hogy az eddig levett minták szerint a fürdőhelyek jó és kiváló minősítést kaptak.

Az előrejelzések szerint az előttünk álló hétvégén is napfényes kánikulára számíthatunk, így várhatóan ismét megtelnek a hazai szabadvizes strandok kikapcsolódni vágyó fürdőzőkkel.