Ajánlatok a szünidőre

Számtalan családnak a nyári tábor most nem csak lehetséges opció, hanem a nélkülözhetetlen gyermekfelügyelet megszervezésének egyetlen lehetséges módja.

Bár vidéken kicsit talán jobban lehetszámítani a család vagy akár a baráti, szomszédi segítségre is, mégis a koronavírus miatti karantén alatt megcsappant szabadságok miatt most jól jönnek a vidéken élő családoknak is a kínálkozó táborlehetőségek.

Rácalmáson a település honlapjának tájékoztatója szerint az iskola pályázatot nyújtott be az Erzsébet-tábort szervezésére. Simon László edző szervezésében napközis karatetábor is lesz június 22. és 25. között, ahova nemcsak karatésokat, hanem minden mozogni szerető gyermeket vár. A július 6. és 10. között tervezett DigiSuli táborban a jelentkezők játszva tanulhatnak majd, ötvözve a számítógépes és szabadtéri programokat. A digitális játékkészítés és robotprogramozás is szerepel az izgalmas tervezetben. A rácalmási Sirály Horgász Egyesület ifjúság felelősének, Zsedrovics Tibornak a szervezésében idén ismét lesz horgásztábor Rétimajorban. Információink szerint a június 29-től július 4-ig tervezett ott­alvós tábor már teltházas.

Rácalmásról és Kulcsról is várnak jelentkezőket a július 20. és 24. között rendezendő angoltáborban. A Kulcs-Rác­almási Missziós Gyülekezet szervezi a napközbeni elfoglaltsággal járó tábort, de mindenkit várnak szeretettel az általános iskola hetedik osztályától egészen tizenkettedikes diákokig, felekezeti megkötés nélkül, nagyon kedvező díj ellenében angol anyanyelvi tanárok közreműködésével. A Siba Sajtporta kézműves nyári tábort hirdet Kulcson. Két turnusban várják a gyermekeket hétévestől tizenkét éves korig. Július 6- tól 10-ig illetve július 13-tól 17-ig minden nap érdekes elfoglaltságok mellett a sajtkésztítés fotélyaival is megismerkedhetnek a gyerekek.

A kulcsi általános iskola is pályázik az Erzsébet program kínálta táboroztatási lehetőségekre és az adonyi iskola is így kíván segítséget nyújtani a dolgozó családoknak majd a terveik szerint.

Az idei év kínálatában szerepel még Adonyban magán szervezésű horgász- és angoltábor is – olvasható a település tájékoztatója a közösségi média felületén.