Advent vasárnapján

A katolikus liturgia szerint advent harmadik hétvégéjén a rózsaszín gyertyán gyújtjuk meg a lángot, ez az öröm jelképe, amely jelöli a hittel, reménnyel és örömmel beteljesülő harmadik ígéretet, hogy megváltó fiú születik a világ örömére.

A rózsaszín gyertya egyben Szűz Mária szimbolikája is egyben. Az utolsó – a hagyományok szerint lila – gyertyát egy héttel később, advent negyedik vasárnapján gyújtjuk meg.

A szertartások sorába illeszkedett városunk is, vasárnap 17 órakor ünnepélyesen, egyházi keretek között villant fel a jelképes koszorún a fény, amelyet Mezei Zsolt alpolgármester gyújtott meg. A Városháza térre kilátogatókat ezúttal is népszerű programok várták: elsőként a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület tagjai mutatták be produkciójukat, majd 18 órától a Kökény Attila lépett fel. A hangulathoz az árusok is hozzátették a magukét: forró italokkal várták a vendégeket, akik – a jó időt kihasználva – szép számmal kátogattak el a Városháza térre.