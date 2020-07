Adományt hoztak a nehéz helyzetben lévőknek

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete osztott adományokat a településen. A Covid során nehéz helyzetbe került, valamint a hátrányos helyzetű családok számára adtak át csomagokat.

A közel múltban valósított meg a Magyar Vöröskereszt egy adományosztást Perkátán, a Perkátai Szociális Központ közreműködésével. Az eseményre az intézmény udvarán került sor, itt várták azt a harminc családot, amelyeket bevontak a szervezet programjába. Nem Perkáta volt az első a környékbeli községek közül, ahol a Magyar Vöröskereszt területi szervezete adományozott. A céljuk elsősorban a Covid járvány miatt hátrányos helyzetbe került, munkájukat elveszített családok segítése volt, valamint a hátrányos helyzetű családok támogatása. Az adományosztás szervezője a szervezet részéről Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének dunaújvárosi területi vezetője volt.

– Úgy gondoltuk, hogy Perkátán is vannak rászoruló családok, amelyeknek szükségük van az adományokra – árulta el a területi vezető. – Jó a kapcsolatunk a településsel, rendszeresen szervezünk ide vérvételt is.

Hozzáfűzte még, hogy mindig az adott település családsegítőjével veszik fel a kapcsolatot, az ő segítségét kérik az ilyen jellegű akciók során. Perkátán a segítőjük Stumpf Eszter, a Perkátai Szociális Központ családsegítő munkatársa volt, aki aktív szerepet vállalt a családok felkeresésében és az adománydobozok kiosztásában: – Olyan családokat kerestünk meg, amelyek nagycsaládosok, több gyermekük van, munkanélküliek a szülők vagy gyermeküket egyedül nevelik, tartósan betegek, és kapcsolatban állnak az intézménnyel – nyilatkozott Stumpf Eszter. – Nagy örömmel fogadtuk, hogy minden csomag kiosztásra került, a családok is nagyon örültek ennek a lehetőségnek.

A csomagokban alapvető élelmiszereket adtak át, s az esemény a késő délelőtti órákban ért véget. A Perkátai Szociális Központnak a nyár során nem ez az első segítő megmozdulása: ruhaosztást is szerveztek a védőnői szolgálattal összefogva, amit szeretnének megismételni 2020. július 27-én.